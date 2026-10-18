Bryce Young impulsa a los Panthers en una victoria 25-14 sobre unos Eagles diezmados

Bryce Young lanzó para 281 yardas y dos touchdowns a Tommy Tremble, y Chuba Hubbard corrió para 120 yardas y una anotación para guiar a los Panthers de Carolina a una victoria 25-14 sobre los Eagles de Filadelfia, diezmados por las lesiones, el domingo.

Los Panthers (3-2) tuvieron pocos problemas en la segunda mitad para desarmar a los Eagles (2-4), que no contaban con el quarterback Jalen Hurts ni con el corredor Saquon Barkley.

Hurts está en la lista de lesionados y se perderá al menos cuatro partidos por un coágulo de sangre en la pantorrilla. Barkley se perdió su segundo juego consecutivo por una lesión en el tendón de la corva, y Will Shipley y Tank Bigsby, sus dos suplentes, también quedaron fuera por lesiones.

El duelo de quarterbacks entre Young y el suplente de los Eagles, Tanner McKee, parecía un desajuste al comenzar el día. McKee, en su cuarta temporada, realizó su tercera apertura en la NFL y la primera sin que los Eagles ya hubieran asegurado un boleto a los playoffs.

A McKee lo capturaron para una pérdida de 11 yardas en la primera jugada ofensiva de los Eagles y estuvo cerca de que le interceptaran un pase en segunda oportunidad. La actuación del jugador de 26 años nunca mejoró demasiado, y terminó con 26 pases completos de 45 intentos para 215 yardas y un touchdown. Conectó con DeVonta Smith —quien se perdió los dos últimos partidos por una lesión en el tendón de la corva— para una anotación de 19 yardas que acercó a los Eagles a 19-14 al inicio del cuarto periodo.

Los Eagles forzaron un tres y fuera y luego desperdiciaron su serie cuando McKee perdió 12 yardas en un balón suelto.

Young sentenció el triunfo con su segundo pase de touchdown a Tremble, uno de 19 yardas para poner el 25-14.

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