Medias Blancas vencen 5-1 a Astros con 2 impulsadas por Colson Montgomery

Colson Montgomery conectó dos hits e impulsó un par de carreras, mientras que Randal Grichuk añadió un doble de dos anotaciones para guiar el martes a los Medias Blancas de Chicago a una victoria de 5-1 sobre los Astros de Houston.

Sean Burke (8-6) permitió un hit y otorgó cuatro bases por bolas, además de recetar seis ponches durante 5 2/3 entradas en blanco para llevarse el triunfo, después de haber concedido ocho boletos, el máximo número de su carrera, en apenas tres capítulos de su apertura anterior.

La derrota de Houston, combinada con la victoria de Texas por 8-5 sobre los Atléticos, redujo a un juego la ventaja de los Astros sobre los Rangers en la División Oeste de la Liga Americana.

Los Medias Blancas tuvieron corredores en primera y segunda con dos outs en la quinta entrada cuando el sencillo impulsor de Andrew Benintendi al jardín derecho puso el encuentro 1-0. Montgomery siguió con un doble para remolcar dos más y ampliar la ventaja a 3-0.

Chicago consiguió otro hit clave con dos en base y dos outs en la séptima entrada. El doble de Grichuk puso el juego 5-0.

Después de eso, los Medias Blancas tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja, pero Cam Smith le robó un jonrón a Tristan Peters con una atrapada mediante un salto en el jardín derecho para terminar la entrada.

Los Astros tenían apenas dos hits —ambos de Taylor Trammell— cuando el mexicano Isaac Paredes conectó un jonrón al jardín izquierdo con dos outs en la octava entrada para recortar la diferencia a 5-1.

Por Houston, el dominicano Ronel Blanco permitió tres hits y dio tres bases por bolas en cuatro entradas sin carreras después de ser llamado de la sucursal de la Triple-A en Sugar Land el martes. Kai-Wei Teng (5-7) permitió tres hits y tres carreras en dos entradas para cargar con la derrota.

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