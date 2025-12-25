Brunson y suplentes lideran remontada navideña; Knicks superan a Cavaliers 126-124

Jalen Brunson anotó 34 puntos, el suplente Jordan Clarkson sumó 25 y los Knicks de Nueva York remontaron una desventaja de 17 unidades en el último cuarto para superar el jueves 126-124 a los Cavaliers de Cleveland, con lo que ganaron por tercer año consecutivo en Navidad.

Los suplentes Tyler Kolek y Mitchell Robinson encabezaron la remontada después de que los Cavaliers tomaron una ventaja de 103-86 al inicio del período final. Kolek totalizó 16 puntos y nueve asistencias, y los aficionados corearon su nombre después de un bloqueo sobre Donovan Mitchell que originalmente fue señalado como falta, pero se revocó tras revisar el video en las postrimerías.

Brunson acertó el triple que puso a los Knicks adelante con 1:05 minutos por jugar, después de que él, Kolek y Clarkson encestaron desde detrás del arco en una racha de 13-2 que redujo la ventaja de 12 puntos de Cleveland a 111-110.

Mitchell contabilizó 34 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Darius Garland añadió 20 unidadess y diez asistencias, pero los Cavaliers desperdiciaron su oportunidad de lograr una tercera victoria consecutiva.

Evan Mobley terminó con 14 puntos y nueve rebotes después de perderse cinco duelos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

