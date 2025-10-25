Brunson anota 31 puntos, Knicks dominan el segundo cuarto y vencen 105-95 a los Celtics

Jalen Brunson anotó 31 puntos, Karl-Anthony Towns tuvo 26 tantos y 13 rebotes, y los knicks de Nueva York aprovecharon un gran segundo cuarto para vencer 105-95 a los Celtics de Boston el viernes por la noche, comenzando la temporada con un 2-0.

Los Knicks superaron a los Celtics 42-14 en el segundo cuarto, logrando una ventaja de 64-44 al descanso. Parecía que iban a aplastar a Boston en el Madison Square Garden por segunda vez consecutiva, después de haber ganado 119-81 en el sexto juego para eliminar a los Celtics la temporada pasada en las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks jugaron un tercer cuarto desordenado y los Celtics redujeron la diferencia a un solo dígito en el período, pero Brunson anotó un par de canastas para ayudarles a recuperar la ventaja.

Jaylen Brown anotó 23 unidades en su cumpleaños 29 para los Celtics, que cayeron a 0-2. También permitieron 42 puntos en el cuarto período de su derrota 117-116 ante Filadelfia el miércoles. San Hauser añadió 18 tantos con seis triples.

Josh Hart hizo su debut en la temporada para los Knicks con 14 rebotes en 19 minutos desde el banquillo después de lesionarse la parte baja de la espalda en el partido de apertura de la pretemporada. Pero OG Anunoby salió cojeando a mitad del cuarto después de parecer lesionarse la rodilla o el muslo superior al caer intentando bloquear un tiro.

Los Celtics lideraban 30-22 después del primer cuarto, pero los Knicks comenzaron el segundo con una racha de 11-0 para tomar la delantera. Hauser y Derrick White hicieron triples consecutivos para poner a los Celtics de nuevo al frente 36-33, pero Nueva York anotó 17 puntos sin respuesta para poner el marcador 50-36, y luego consiguieron los últimos 12 de la mitad para dejarlo en 64-44.

