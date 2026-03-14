Copropietario del Man United Ratcliffe elogia a Carrick y evita hablar del futuro del técnico

El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, manifestó que el entrenador interino Michael Carrick está haciendo un “trabajo excelente”, pero el multimillonario británico no quiso responder a una pregunta sobre la posibilidad de que el exjugador se quede con el cargo a largo plazo.

El United ha subido al tercer puesto de la Liga Premier con Carrick, el exmediocampista de Inglaterra y del United, quien fue contratado en enero con un contrato hasta el final de la temporada.

“Está haciendo un trabajo excelente, sí, absolutamente”, señaló Ratcliffe el sábado a Sky Sports en el Gran Premio de China.

Ruben Amorim fue despedido a principios de enero tras 14 meses en el cargo y con el United en el sexto lugar.

Sky Sports le preguntó a Ratcliffe, quien controla las operaciones futbolísticas del United pese a ser accionista minoritario, si Carrick obtendría el puesto de manera permanente si continúa la tendencia al alza del equipo.

“No voy a entrar en eso”, señaló Ratcliffe con una risita.

Con Carrick, el United ha ganado seis de sus ocho partidos, con apenas una derrota. El United recibe al Aston Villa en Old Trafford el domingo. Ambos equipos están igualados en puntos, con el equipo de Carrick por delante por diferencia de goles.

Ratcliffe, propietario del gigante petroquímico INEOS, también es accionista del equipo de Fórmula 1 Mercedes.

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