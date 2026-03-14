Arsenal mantiene el control de la lucha por el título y Dowman hace historia en la Premier

El Arsenal se mantuvo al mando de la lucha por el título de la Liga Premier con una victoria 2-0 sobre el Everton el sábado, con el gol en solitario del joven de 16 años Max Dowman en el tiempo de descuento que lo convirtió en el goleador más joven de la historia de la competición.

En un final dramático en el Emirates Stadium, Viktor Gyokeres anotó en el minuto 89 antes de que Dowman recogiera el balón a mitad de campo en su propia mitad después de que se despejara un córner, regateara a dos jugadores y se escapara para empujarla a una portería vacía. El portero del Everton, Jordan Pickford, quedó varado arriba tras haber subido a rematar un córner.

Fue un golpe psicológico para el Manchester City, segundo, que encaraba el primero de dos partidos pendientes —en el West Ham más tarde el sábado—, a 10 puntos del Arsenal.

Dowman, que todavía está en la escuela, entró en la segunda parte para su tercera aparición en la Premier y también participó en el gol de Gyokeres.

“Se mantiene tan calmado y sin miedo cada vez que recibe el balón. También toma la decisión correcta la mayoría de las veces y con el gol, definitivamente tomó la correcta”, dijo Gyokeres sobre Dowman.

En una temporada de irrupción para el prodigio inglés, Dowman se convirtió en el segundo jugador más joven —por detrás de su compañero del Arsenal Ethan Nwaneri— en participar en la Liga Premier tras debutar contra el Leeds en agosto.

En noviembre, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones con 15 años y 308 días cuando entró como suplente en la segunda parte contra el Slavia Praga.

Al otro lado de Londres, el Chelsea perdió 1-0 ante el Newcastle gracias a un gol en el minuto 18 de Anthony Gordon.

El Chelsea se mantuvo en el quinto lugar, pero podría ser superado por el Liverpool, que recibe al Tottenham, en apuros, el domingo.

Al Burnley se le acaba el tiempo y la esperanza en la Liga Premier.

El Burnley, penúltimo, empató 0-0 en casa con el Bournemouth el sábado, y —uno de los muchos equipos de la máxima división inglesa que pertenecen a propietarios de Estados Unidos— quedó a ocho puntos de la salvación con apenas ocho partidos por disputar esta temporada, y afronta un regreso inmediato al Championship.

El Burnley ha ganado apenas cuatro de sus 30 partidos de liga.

Gol insólito da triunfo al Brighton

El Sunderland, otro equipo ascendido, parece estar a salvo del descenso, pero llega renqueante al final de la temporada tras una tercera derrota consecutiva en casa —esta vez ante el Brighton por 1-0—.

El único gol fue uno insólito: un centro fallido de Yankuba Minteh desde la línea de fondo se coló de alguna manera por el primer palo en el minuto 58 en el Stadium of Light.

El Sunderland no había perdido en casa hasta caer ante el Liverpool el 11 de febrero. Desde entonces, ha perdido contra el Fulham y ahora contra el Brighton.

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Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80

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