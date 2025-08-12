Browns aún no tienen fecha para elegir a su quarterback titular

Kevin Stefanski sólo tiene una cosa segura cuando se trata de seleccionar el quarterback titular de los Browns de Cleveland.

El entrenador en jefe del equipo no dijo que anunciaría un titular para el partido inaugural del 7 de septiembre contra los Bengals de Cincinnati la próxima semana, pero sí mencionó que habría más claridad después del partido del sábado contra los Eagles de Filadelfia y dos días de prácticas conjuntas.

"Creo que tomas todo en cuenta, pero veremos cómo pasamos esta semana y luego tomaremos una decisión... tomaremos una decisión sobre cuándo tomar una decisión", afirmó Stefanski el lunes.

El receptor abierto Jerry Jeudy, quien tuvo su primera temporada de 1.000 yardas por recepción el año pasado después de ser traspasado de Denver a Cleveland, también indicó que Stefanski no le ha dicho al equipo cuándo se tomará una decisión.

"Como grupo de receptores, no podemos enfocarnos demasiado en la competencia de mariscales de campo, sino en nuestro trabajo, nuestra ejecución y hacer el trabajo más fácil para cualquier quarterback que esté en el campo", expresó.

Kenny Pickett no ha podido participar completamente en los entrenamientos desde el 28 de julio debido a una lesión en el tendón de la corva, Joe Flacco ha tomado la mayoría de los centros con la ofensiva del primer equipo.

Pickett tuvo tres pases de touchdown durante un ejercicio de zona roja siete contra siete el lunes, pero no ha participado en trabajos durante los períodos de 11 contra 11 desde el 26 de julio.

Dillon Gabriel, seleccionado en la tercera ronda del Draft, estuvo limitado la semana pasada debido a una distensión en el tendón de la corva, pero hizo algo de trabajo 11 contra 11 el lunes.

El otro novato, Shedeur Sanders tuvo la mayor parte de su trabajo con el segundo equipo mientras busca continuar su impulso después de dirigir tres series de touchdown y jugar casi tres cuartos en la victoria del viernes pasado 30-10 sobre los Panthers de Carolina. El muy aclamado jugador seleccionado en la quinta ronda completó 14 de 23 pases para 138 yardas y dos pases de anotación.

Stefanski no ha delineado cómo se dividirán los snaps entre los quarterbacks en Filadelfia.

El mejor escenario sería que Flacco hiciera su trabajo en los entrenamientos conjuntos junto con Pickett si progresa en los próximos días. Eso permitiría a Sanders y Pickett, si están saludables, obtener tiempo de juego en el partido junto con algunas repeticiones en los entrenamientos conjuntos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.