Cam Ward, Travis Hunter y Ashton Jeanty, novatos de la NFL a seguir esta temporada

"Impresionante" y "fantástico" son dos de las palabras que se han utilizado para describir al mariscal de campo de Tennessee, Cam Ward. La selección número uno en el draft de abril está por asumir el rol de titular para una franquicia que ganó solo tres partidos la temporada pasada.

Sí, la pretemporada significa que muchos novatos estarán rodeados por la expectación que los convirtió en selecciones destacadas del draft, si bien algunos podrían ser etiquetados ya como posibles fracasos que pronto serán olvidados. Ward no es el único que está siendo observado de cerca para ver cómo resulta su primera temporada en la NFL.

Travis Hunter tendrá que demostrar que realmente puede jugar como receptor abierto y esquinero en la NFL, tal como lo hizo al ganar el Trofeo Heisman en Colorado. Los Raiders de Las Vegas ciertamente esperan que Ashton Jeanty atraviese las defensas como lo hizo en Boise State.

Abdul Carter no tendrá que cargar con la presión del ataque de pases de los Giants de Nueva York por sí solo.

Luego está Shedeur Sanders, quien se proyectaba como una selección de primera ronda, pero que no fue elegido sino hasta la quinta por Cleveland. Después de su caída en el draft, todos estarán monitoreando lo que Sanders haga durante toda la temporada.

Aquí hay un vistazo más cercano a algunos de los novatos de la NFL a seguir esta temporada:

Cam Ward

Los Titans intentaron moderar las expectativas para el novato durante el receso previo a la campaña. Aceptaron darle tanto trabajo como fuera posible y lo nombraron titular para comenzar la pretemporada con la decisión de Will Levis, de someterse a una cirugía de hombro que pone fin a su campaña.

Ward ha demostrado la capacidad de adaptarse rápidamente después de jugar en tres universidades diferentes. Estableció un récord de la División I con 158 pases de touchdown en su carrera. Lanzó para 18.184 yardas durante su carrera universitaria mientras corría para 473 yardas y 20 anotaciones más. The Associated Press lo eligió un All-American en Miami.

El entrenador de los Titans, Brian Callahan, quien trabajó con Joe Burrow como novato en Cincinnati como coordinador ofensivo de los Bengals, ha estudiado cómo les fue a otras selecciones principales en sus temporadas de novato como mariscales de campo, con la esperanza de ayudar a Ward a evitar errores.

“No dejas realmente ninguna piedra sin mover cuando se trata de preparar a un mariscal de campo novato”, dijo Callahan. “Y no hay lugar al que no mire para encontrar posibles ventajas o consejos o algo así. Así que ha sido un proceso divertido, sin duda”.

Travis Hunter

Sí, Jacksonville planea darle al jugador por el que hizo un canje para seleccionarlo segundo en general la oportunidad de jugar tanto en la ofensiva como en la defensa en la NFL. Los Jaguars tienen a Hunter inscrito como receptor abierto titular y esquinero suplente para comenzar la pretemporada.

Hunter está recibiendo mucho trabajo con la ofensiva, donde los Jaguars quieren que ayude al receptor Brian Thomas Jr. y al mariscal de campo franquicia Trevor Lawrence.

Jacksonville también se asegura de que Hunter tenga tiempo de práctica en la defensa. Hunter se unió a Charles Woodson (1997) como los únicos jugadores defensivos a tiempo completo en ganar el Trofeo Heisman. Los Jags tienen paquetes para que el novato contribuya defensivamente.

“Aún está aprendiendo”, dijo el entrenador de los Jaguars, Liam Coen.

Ashton Jeanty

Los Raiders terminaron últimos de la NFL en 2024 al promediar sólo 79,8 yardas terrestres por partido. Por eso reclutaron a Jeanty en el sexto turno general y lo convirtieron en el corredor seleccionado más alto desde que Saquon Barkley fue tomado segundo en 2018 por los Giants.

La producción de Jeanty fácilmente conquistó a los Raiders, superando las preocupaciones sobre su estatura de apenas cinco pies ocho pulgadas (1,72 metros) con un peso de 208 libras (94 kilogramos). Jeanty lideró la nación al correr para 2.601 yardas y 29 touchdowns la temporada pasada, promediando 7 yardas en 374 acarreos.

Se quedó apenas a 27 yardas del récord universitario de Barry Sanders establecido en 1988 y terminó segundo detrás de Hunter en la votación del Heisman.

Ahora Jeanty solo tiene que demostrar que puede ayudar a los Raiders a correr en la División Oeste de la Conferencia Americana.

Abdul Carter

A diferencia de Ward, quien obtuvo el permiso del mariscal de campo del Salón de la Fama Warren Moon para usar su número uno, Carter fue rechazado por el apoyador del Salón de la Fama Lawrence Taylor en su intento de portar el 56, a pesar de que llegó a los Giants después de ostentar 12 capturas en Penn State y de liderar la nación con 23 tacleadas y media para pérdida el año pasado.

La tercera selección en general en el draft de abril no tendrá la presión de cargar con el ataque de pases de los Giants, una unidad que cuenta con el tackle Dexter Lawrence, elegido tres veces al Pro Bowl y los cazamariscales Brian Burns y Kayvon Thibodeaux.

Carter, de seis pies tres pulgadas y 250 libras (1,90 metros y 113 kilos), tendrá la oportunidad de estar descansado y fuerte durante los partidos.

Shedeur Sanders

Proyectado para ser incluso la segunda selección, Sanders tuvo que esperar hasta el número 144 en general para escuchar su nombre durante el draft.

Ahora está al final de una sala de mariscales de campo abarrotada. Los Browns lo tienen cuarto en la tabla, detrás de los veteranos Joe Flacco y Kenny Pickett y del también novato Dillon Gabriel, una selección de tercera ronda.

Pero esto es Cleveland, donde cuatro mariscales de campo diferentes comenzaron al menos un encuentro durante la temporada 2024.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.