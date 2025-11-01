Brown anota 32 puntos y lidera a Celtics en victoria 109-108 sobre 76ers, su tercer triunfo seguido

Jaylen Brown anotó 32 puntos, Anfernee Simons agregó 19 y los Celtics de Boston nunca estuvieron en desventaja en una victoria de 109-108 contra los 76ers de Filadelfia el viernes por la noche.

Payton Pritchard y Derrick White sumaron 15 unidades cada uno para los Celtics, quienes igualaron su récord a .500 al ganar su tercer partido consecutivo después de comenzar la temporada con tres derrotas seguidas. Boston se desquitó de una derrota en el inicio de la temporada por 117-116 ante los 76ers el 22 de octubre.

Tyrese Maxey anotó 26 tantos para liderar a Filadelfia, que entró como uno de los cuatro equipos invictos en la liga.

El juego fue el primero como parte de la NBA Cup para ambos equipos.

La penetración de Maxey con 20,8 segundos por jugar acercó a Filadelfia a 109-108. Después de una pérdida de balón de Boston en su posesión subsiguiente, Maxey falló un tiro en bandeja desde la zona con cuatro segundos restantes que le habría dado la ventaja a Filadelfia.

Josh Minott de Boston luego falló ambos tiros libres con 3,8 segundos restantes, pero Joel Embiid falló un triple en el último segundo.

Boston lideró por 20 puntos en un primer tiempo dominante. La penetración de Maxey con seis minutos y medio por jugar en el tercer cuarto empató el marcador a 72, pero Filadelfia nunca pudo ponerse al frente.

Embiid, jugando con una restricción de minutos después de una cirugía de rodilla en la temporada baja, anotó 20 puntos en 25:04. El novato VJ Edgecombe sumó 17 unidades después de anotar 34 contra los Celtics en su debut en la NBA.

Filadelfia remontó un déficit de 16 tantos en el cuarto período contra Washington el martes en una victoria de 139-34 en tiempo extra y casi logró remontar contra los Celtics.

