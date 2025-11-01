Policía investiga robo en casa vinculada al astro de la NBA Shai Gilgeous-Alexander

La policía estaba investigando el viernes un robo en una casa que según se informó pertenecía a Shai Gilgeous-Alexander del Thunder de Oklahoma City y que ocurrió la noche anterior, mientras el actual Jugador Más Valioso de la NBA disputaba un partido.

El Thunder remitió las preguntas a la policía de Nichols Hills, un enclave al norte de Oklahoma City. La policía no confirmó quién vivía en la casa ni dijo qué pudo haber sido sustraído de ella.

Las autoridades respondieron a un reporte de robo en la casa alrededor de las 7:45 de la noche del jueves, cuando el Thunder recibía a los Wizards de Washington. Las estaciones de noticias locales en Oklahoma City mostraron a la policía en la casa.

"Los sospechosos huyeron del área antes de la llegada de la policía. Aunque no se han realizado arrestos, no hay razón para creer que el público esté en peligro", explicó la policía en un comunicado.

El allanamiento se suma a una serie de robos en las casas de conocidos deportistas profesionales en Estados Unidos en los últimos meses. Los jugadores han sido blanco debido a los productos costosos que se cree que tienen en sus hogares.

Los atletas cuyas casas han sido robadas incluyen a Patrick Mahomes, Travis Kelce y Joe Burrow de la NFL, Luka Doncic de la NBA y Evgeni Malkin de la NHL.

Las autoridades policiales han advertido previamente a las ligas deportivas que los ladrones han estado atacando en días en que se realizan partidos, cuando sabían que los jugadores no estarían en casa. A menudo, los autores han roto ventanas traseras.

La NBA envió un memorando a los equipos en noviembre de 2024 instando a la vigilancia en lo que respecta a la seguridad del hogar.

Entre sus recomendaciones, la liga sugiere a los jugadores: instalar sistemas de alarma actualizados con cámaras y utilizarlos siempre que salgan de casa, guardar objetos de valor en cajas fuertes cerradas y aseguradas, eliminar listas de bienes raíces en línea que puedan mostrar fotos del interior de una casa, utilizar servicios de guardia de protección durante viajes prolongados fuera de casa, e incluso tener perros que ayuden con la protección del hogar.

