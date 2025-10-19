Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos y Norris recorta distancia con Piastri

Max Verstappen de Red Bull continuó su carga de fin de temporada con una victoria el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula Uno, mientras que Lando Norris de McLaren recortó una gran parte de la ventaja de su compañero de equipo Oscar Piastri en el campeonato al terminar segundo.

Piastri quedó en un distante quinto lugar, lo que permitió a Norris acercarse a 14 puntos con cinco grandes premios y dos carreras sprint por disputar.

Verstappen, quien consiguió su tercera victoria en cuatro carreras, también se está acercando rápidamente y ahora está a 40 unidades de Piastri en el tercer lugar.

Piastri y Norris buscan su primer campeonato de pilotos en sus carreras. Verstappen va por su quinto consecutivo, y el dominio que ha tenido en las últimas semanas le ha dado una verdadera oportunidad de conseguirlo. También ganó la carrera sprint del sábado después de que los dos McLaren chocaran en la primera curva y quedaran fuera de la competencia.

El adelantamiento tardío de Norris a Charles Leclerc de Ferrari por el segundo lugar le otorgó una posición crucial mientras persigue a Piastri y espera mantener a raya a Verstappen en el tramo final de la temporada.

Verstappen comenzó desde la primera posición de parrilla el domingo y nunca fue desafiado por el primer lugar. Construyó una ventaja de diez segundos a mitad de carrera mientras Norris y Leclerc libraban una feroz batalla por el segundo lugar.

El día de Piastri nunca despegó. Comenzó sexto y rápidamente ganó una posición en las primeras curvas, pero se quedó allí el resto de la carrera.

La ventaja de Piastri se está reduciendo rápidamente bajo presión. No ha ganado desde el Gran Premio de los Países Bajos el 31 de agosto y no ha terminado en el podio en las últimas tres carreras. Piastri comenzó la carrera con una ventaja de 22 puntos sobre Norris y 55 puntos sobre Verstappen.

La serie se dirige ahora a Ciudad de México, donde Verstappen ha conseguido cinco victorias en su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

