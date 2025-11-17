Stay up to date with notifications from The Independent

Broncos logran 8va victoria al hilo al vencer 22-19 a Chiefs con gol de campo de Lutz

Arnie Stapleton
Domingo, 16 de noviembre de 2025 20:17 EST
CHIEFS-BRONCOS
CHIEFS-BRONCOS (AP)

Wil Lutz pateó cinco goles de campo, incluyendo uno de 35 yardas que definió el juego cuando el tiempo expiró el domingo, llevando a los Broncos de Denver a superar 22-19 a los Chiefs de Kansas City para su octava victoria consecutiva.

Los Broncos (9-2) prácticamente enterraron a los Chiefs (5-5) en la División Oeste de la AFC, que Kansas City ha ganado cada año desde 2016. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, cayó a 27-5 después de una semana de descanso, contando los playoffs y su tiempo con Filadelfia.

Bo Nix preparó el gol de campo ganador con un pase de 32 yardas a Troy Franklin que llevó a Denver a la yarda 15 de Kansas City con menos de un minuto restante.

Patrick Mahomes le dio a Kansas City su única ventaja con un pase de touchdown de 21 yardas a Travis Kelce, la 84ta anotación en la carrera del veterano ala cerrada, uno más que el anterior poseedor del récord de la franquicia de los Chiefs, Priest Holmes. Eso puso a los visitantes arriba 19-16, pero el punto extra de Harrison Butker fue bloqueado por Frank Crum.

Los Broncos empataron a 19 con un gol de campo de 54 yardas de Lutz con 4:10 restantes por jugar.

La defensiva de Denver obligó a Kansas City a un tres y fuera cuando Ja'Quan McMillian capturó a Mahomes en tercera y diez desde la yarda 36 de los Chiefs.

Los Broncos consumieron los últimos 2:59 conduciendo 58 yardas en diez jugadas. Ganaron su undécimo juego consecutivo en Empower Field, donde no han perdido desde octubre de 2024.

La anotación de Kelce siguió a un castigo de interferencia de pase de 46 yardas en la 29 de Denver sobre el esquinero Riley Moss en un pase sublanzado de Mahomes a Hollywood Brown. Eso ocurrió en tercera y 19 desde la yarda 29 de Kansas City.

La racha de ocho victorias consecutivas de los Broncos es la más larga desde 2012, cuando Peyton Manning llevó a Denver a 11 triunfos seguidos. Como resultado, el reinado de nueve años de los Chiefs en la cima de la AFC Oeste está en peligro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

