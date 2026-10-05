Brisbane 2032 lanza un emblema de cacatúa para Juegos Olímpicos tras filtración accidental

La cacatúa venció al canguro, el koala y el “bin chicken” para convertirse en el emblema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, después de una filtración un tanto embarazosa en las redes sociales.

Ahora es oficial.

El comité organizador de 2032 realizó el lunes el lanzamiento oficial, días después de que funcionarios en Brisbane se vieran obligados a convocar apresuradamente una conferencia de prensa para explicar la filtración accidental del emblema antes de lo previsto.

El emblema olímpico es el perfil de una cacatúa rosada, un ave australiana, con el color estilizado para asemejarse a una llama olímpica y paralímpica, y una forma que recuerda al estado anfitrión de Queensland.

El alcalde de Brisbane, Adrian Schrinner, manifestó el lunes que los emblemas “son una celebración de nuestra ciudad, nuestro estilo de vida”.

“Reflejan la Brisbane que la gente conoce y ama: vibrante, resiliente, conectada, amigable, juguetona y un poquito descarada. También son un símbolo de la emoción que crece en toda nuestra ciudad", dijo Schrinner.

“Con poco menos de seis años por delante, ya nos estamos preparando para dar la bienvenida al mundo a la capital del estilo de vida de Australia”, añadió.

Los organizadores indicaron que los emblemas incorporan elementos de las Primeras Naciones, con “cacatúas vistas como mensajeras que portan significado cultural y vinculan a las personas con el lugar, la historia y la ceremonia”. Los emblemas son independientes de la mascota de los Juegos, que se dará a conocer más cerca del evento.

Un video explicativo que debía publicarse después de un acto ceremonial planificado apareció brevemente en el canal de YouTube del evento el viernes por la noche. Capturas de pantalla de imágenes y texto comenzaron a circular poco después en redes sociales.

El vicepresidente de Brisbane 2032, Tim Mander, y el director de marketing, Brent Hill, comentaron en la conferencia de prensa del fin de semana que la publicación accidental fue una grata sorpresa. Hill aprovechó la oportunidad inesperada y señaló que “la publicidad ha sido increíble”.

Antes del lanzamiento comunitario del lunes por la tarde en el centro, en los parques de Southbank, el presidente de Brisbane 2032, Andrew Liveris, dijo que los “emblemas son una oportunidad para promover el carácter único de unos Juegos, invitando al mundo a conocer más, visitar, invertir y ser parte de un evento como ningún otro”.

Para Mikaela Cojuangco Jaworski, quien encabeza la comisión de coordinación del COI para los Juegos de 2032, los emblemas representaban una “expresión vibrante” de la naturaleza y el carácter de la región. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se centrarán en Brisbane, la capital del estado, pero que ciudades de todo el estado, incluidas Gold Coast y Sunshine Coast, albergarán competencias.

Australia ya ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Verano en dos ocasiones: en Melbourne en 1956 y en Sydney en 2000.

El diseño del emblema de Sydney incluía representaciones de lugares emblemáticos, como la Ópera de Sydney, el famoso puerto y las playas de la ciudad, además de bumeranes, sol y rocas.

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