La sequía de Vinícius sigue: 9 partidos sin gol en el 4-1 del Real Madrid al Leipzig

La sequía goleadora de Vinícius Júnior continuó en su regreso a la alineación del Real Madrid en la Liga de Campeones.

El delantero tuvo una actuación ineficaz y no pudo encontrar la red en la victoria 4-1 del Madrid sobre el Leipzig en casa el miércoles, con lo que llegó a nueve apariciones consecutivas sin anotar para el club español.

“En realidad es algo muy bueno que esté triste porque significa que de verdad le importa el equipo y los aficionados. Necesita mantener la calma y estar orgulloso de quién es, porque un gran jugador siempre tiene que estar orgulloso de quién es, y recuperar la confianza, porque tiene la calidad”, comentó su compañero Kylian Mbappé.

Hubo algunos abucheos en el estadio Santiago Bernabéu cuando Vinícius cometió un error al intentar dar un pase a Jude Bellingham aproximadamente a mitad del primer tiempo. Bellingham aplaudió de inmediato, como si pidiera al público que apoyara a Vinícius.

El brasileño estuvo entre los primeros jugadores sustituidos por el entrenador José Mourinho el miércoles, junto con Álvaro Carreras. No mostró ninguna reacción negativa tras ser reemplazado, como sí ocurrió en otro partido reciente.

Vinícius volvió al equipo después de cumplir el primero de una sanción de cuatro partidos en la liga española por tirar del pelo a un rival y por encarar de forma agresiva al árbitro para protestar.

El atacante brasileño dijo después que ha sido blanco de los árbitros en España. También se perderá el “clásico” del próximo fin de semana ante el Barcelona, líder de la liga.

Vinícius, de 26 años, ha marcado apenas dos goles con club y selección esta temporada: uno con el Madrid en el segundo partido de liga del equipo en agosto, y otro con Brasil en un amistoso contra Australia en septiembre.

Una de las mejores ocasiones de Vinícius el miércoles fue un disparo de larga distancia que obligó a una difícil atajada del portero del Leipzig, Maarten Vandevoordt, justo antes del descanso. Vinícius también vio cómo Vandevoordt le detenía un remate a mitad del primer tiempo.

Vinícius participó en la jugada previa al segundo gol del Madrid, anotado por Arda Güler en el minuto 52.

Bernardo Silva había abierto el marcador en el 44 con su primer gol desde que se incorporó al Madrid esta temporada. Silva ha anotado ahora en nueve temporadas distintas de la Liga de Campeones, según la UEFA. Su primer gol en la Liga de Campeones con el Madrid llegó exactamente un año después de su gol más reciente en la competición, con el Manchester City en Villarreal el 21 de octubre de 2025.

Mbappé marcó el tercer gol del Madrid y Yan Diomande, quien reemplazó a Vinícius en el minuto 70, hizo el cuarto con una buena volea.

Thibaut Courtois realizó un par de atajadas clave en el primer tiempo para mantener al Leipzig sin goles antes del descanso. El club alemán anotó con el suplente Tidiam Gomis en el minuto 85.

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