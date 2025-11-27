Brunson anota 33 puntos y Knicks aplastan 129-101 a Hornets, mejoran a 3-1 en la Copa NBA

Jalen Brunson anotó 33 puntos, Karl-Anthony Towns sumó 19 y diez rebotes, y los Knicks de Nueva York propinaron a los Charlotte Hornets su séptima derrota consecutiva por 129-101 el miércoles por la noche.

Josh Hart añadió 22 unidades para los Knicks, quienes acertaron 13 de 26 tiros desde la línea de tres puntos para mejorar a 3-1 en el grupo de la Copa NBA.

Brandon Miller consiguió 18 puntos en su segundo partido tras regresar de una lesión en el hombro para los Hornets, quienes han perdido diez partidos consecutivos de la Copa en las últimas tres temporadas y fueron eliminados de la competencia de este año.

Los Knicks jugaron como un equipo ansioso por avanzar en el torneo de mitad de temporada de la Copa NBA y mejorar su diferencial de puntos, que era de -2 al comenzar la noche.

El entrenador de Nueva York, Mike Brown, no sacó a sus titulares hasta que quedaban 2:17 en el juego y su equipo estaba arriba por 24.

Los Knicks no dejaron dudas sobre este partido.

Se lanzaron a una ventaja de 25 puntos al medio tiempo gracias a un ataque ofensivo equilibrado, ya que los cinco titulares anotaron en doble dígito antes del descanso. Nueva York lanzó con un 64% de efectividad desde el campo y acertó seis de diez tiros desde más allá del arco antes del descanso.

De los 72 puntos de los Knicks en la primera mitad, 68 provinieron de sus titulares, incluyendo 19 de Hart.

LaMelo Ball de Charlotte tuvo dificultades para mantenerse al ritmo de Brunson, quien lo envió al banco en el tercer cuarto con su cuarta falta.

Ball, el único jugador en la historia de los Hornets en firmar un contrato máximo que le paga 260 millones de dólares, posteriormente recibió una falta técnica por discutir con los oficiales y terminó con solo 11 puntos al acertar cuatro de 14 tiros.

Mientras tanto, Brunson fue recibido con repetidos cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" por parte de la multitud en el Spectrum Center de Charlotte.

