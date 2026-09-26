Yankees de Nueva York se medirán a los Medias Rojas de Boston en playoffs por 7ma vez

La postemporada del béisbol comenzará con una de sus rivalidades clásicas: Medias Rojas contra Yankees.

Nueva York recibirá a Boston en una Serie de Comodines al mejor de tres en el Yankee Stadium a partir del martes, y el ganador avanzará a una Serie Divisional de la Liga Americana contra Tampa Bay.

“Creo que esto se ha venido gestando aquí probablemente durante el último mes más o menos. Obviamente, una rivalidad tremenda. El equipo ha tenido una temporada de resurgimiento después de un inicio realmente difícil. Creo que son muy buenos. Lo he sentido así todo el año. También tengo mucha confianza en que, si jugamos nuestro juego y lanzamos como somos capaces, tenemos una buena oportunidad de seguir adelante”, comentó el mánager de los Yankees, Aaron Boone, el viernes.

El venezolano Willson Contreras, quien lidera a los Medias Rojas con 27 jonrones y 81 carreras impulsadas, es duda para la serie después de que un lanzamiento le golpeó la mano derecha el 17 de septiembre.

Boston aseguró el segundo comodín al remontar un déficit de tres carreras para vencer a los Cachorros en el primer juego de una doble cartelera. Los Medias Rojas despidieron al mánager Alex Cora y a cinco coaches el 25 de abril tras un inicio de 10-17, y se recuperaron para llegar a los playoffs en temporadas consecutivas por primera vez desde 2016-2018.

Ascendido desde Triple-A Worcester a un puesto inicial como mánager interino, Tracy recibió un contrato de tres años el martes.

Boston tenía marca de 32-46 y era último en el Este de la Liga Americana hasta el 24 de junio. Una barrida de cuatro juegos sobre los Yankees en Fenway Park inició una racha de 32-5 que incluyó su primera seguidilla de 15 victorias desde 1946.

En la serie del año pasado, Boston ganó el primer juego respaldado por una actuación de Garrett Crochet con 11 ponches y 117 lanzamientos. Los Yankees avanzaron con una victoria de 4-0 en el tercer juego, cuando el oriundo de Massachusetts Cam Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas.

Nueva York ganó la serie de temporada regular de este año por 7-6. Los Yankees vencieron a Boston en las Series de Campeonato de la Liga Americana de 1999 y 2003 y en la Serie de Comodines del año pasado, mientras que Boston remontó un déficit de 3-0 para ganar la SCLA de 2004, y luego ganó la SDLA de 2018 y el juego de comodín de 2021.

“Eso es lo que quieres como competidor”, manifestó el jardinero de los Medias Rojas Roman Anthony sobre el enfrentamiento. “Son un gran equipo. Nosotros somos un gran equipo.

“Siempre jugamos buen béisbol contra ellos. Ellos juegan buen béisbol contra nosotros. Va a ser uno divertido. Un gran lugar para jugar. Para nosotros, ¿en qué otro sitio preferirías estar como competidor?”

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El periodista deportivo de AP Kyle Hightower en Boston contribuyó a este informe

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