Los comentarios de Tua Tagovailoa sobre sus compañeros desatan polémica en los Dolphins

En lugar de centrarse principalmente en lo que ha salido mal en medio de un comienzo de temporada de 1-5, los Dolphins de Miami están respondiendo nuevamente a preguntas sobre la cultura de su equipo tras los comentarios de Tua Tagovailoa señalando a compañeros de equipo no identificados por llegar tarde a reuniones dirigidas por jugadores.

Los Dolphins tomaron la delantera contra los Chargers de Los Ángeles en el último minuto del partido del domingo, pero no lograron mantenerla por segundo juego consecutivo.

Cuando se le preguntó cómo mantener la moral del equipo, Tagovailoa pareció destacar problemas tras bambalinas.

"Creo que comienza con el liderazgo en ayudar a articular eso para los muchachos", dijo Tagovailoa, "y luego lo que esperamos de los jugadores. Esperamos esto. ¿Lo estamos obteniendo? ¿No estamos obteniendo eso?

"Tenemos muchachos que llegan tarde a las reuniones solo para jugadores. Muchachos que no se presentan a esas reuniones. Hay mucho que entra en eso. ¿Tenemos que hacer eso obligatorio? Así que hay muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que limpiar. Comienza con las pequeñas cosas como esa".

Sus comentarios generaron un amplio escrutinio de exjugadores de la NFL y analistas que criticaron al quarterback por señalar públicamente a sus compañeros de equipo.

"Detesté cada parte de eso. Tua, eres un capitán de este equipo, eres un mariscal de campo", dijo Devin McCourty, el exdefensivo que ahora es analista para NBC. "Ve y arréglalo. Entra al vestuario, llama a esos muchachos por su nombre. ... Arréglalo internamente. Creo que eso es verdadero liderazgo".

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, dijo el lunes que, aunque no creía que los comentarios de Tagovailoa fueran malintencionados, llegaron en un mal momento.

"Independientemente de la intención y lo que estaba en la mente de Tua, después de una derrota, como quarterback de la franquicia, ese no es el foro para mostrar eso", dijo McDaniel. "Creo que él lo sabe ahora. Honestamente creo que no hubo mala intención. Estás hablando de una representación equivocada de sesiones de video organizadas por jugadores".

McDaniel dijo que Tagovailoa ha hablado con varios compañeros de equipo sobre sus comentarios desde el domingo por la noche, y que el equipo necesita seguir adelante para el juego de esta semana en Cleveland.

"Vives y aprendes", dijo McDaniel. "Y en última instancia, lo veo como todo lo demás. No hay peros al respecto. La responsabilidad y el rendimiento de nuestro equipo siempre recaen directamente sobre mis hombros.

Los Dolphins han perdido cuatro juegos en los que tuvieron la oportunidad de vencer a sus oponentes en la segunda mitad. Las llamadas para el despido de McDaniel y el gerente general Chris Grier han circulado desde la derrota aplastante de Miami ante Indianápolis en el primer partido de la temporada.

Miami apenas puede permitirse más drama en medio de una temporada desastrosa que parece acumularse cada semana.

Lo que está funcionando

De'Von Achane tuvo 16 acarreos para un máximo de temporada de 128 yardas por tierra. El corredor de tercer año promedió ocho yardas por acarreo y convirtió su segundo toque del juego en una electrizante anotación de 49 yardas, uno de sus dos touchdowns.

Lo que necesita ayuda

La ejecución en los finales de juego. En cuatro de las derrotas de Miami esta temporada, el equipo ha tenido la oportunidad de ganar el juego en el cuarto período y no pudo concretar.

Número clave

6-17 — El récord de Tagovailoa como titular contra equipos que llegaron al enfrentamiento con un récord ganador.