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Herrera conecta doblete y Cardenales remontan para vencer 3-2 a Cachorros en 10 innings

CACHORROS-CARDENALES
CACHORROS-CARDENALES (AP)

Iván Herrera conectó un doble de dos carreras cuando había un out en la 10.ª entrada para darles el miércoles a los Cardenales de San Luis una victoria con remontada por 3-2 sobre los Cachorros de Chicago.

El panameño Herrera pegó el doble entre el jardín izquierdo y el central ante Trent Thornton (3-4) para poner fin a un duelo con un batazo por segunda vez en su carrera.

Lars Nootbaar había conectado un sencillo como bateador emergente, JJ Wetherholt recibió base por bolas y Jordan Walker impulsó una carrera con un rodado a tercera, antes de que llegara Herrera, quien se fue de 5-3.

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras, su 24.º de la temporada, ante el mexicano Luis Gastelum (2-1) en la parte alta de la 10.ª para poner a Chicago arriba por 2-1.

Justin Bruihl, Ryne Stanek, el dominicano George Soriano y Riley O’Brien lanzaron cada uno una entrada sin permitir hits por San Luis como relevos de Dustin May, quien permitió un hit y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos a lo largo de cinco entradas, en lo que podría ser su última apertura antes del 3 de agosto, cuando vence el plazo para los canjes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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