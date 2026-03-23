Bravos: Spencer Strider iniciará la temporada en la lista de lesionados por oblicuo

El abridor derecho Spencer Strider comenzará la temporada en la lista de lesionados de los Bravos de Atlanta debido a una distensión en el oblicuo, informó el equipo el lunes.

Strider estaba programado para abrir el lunes en el cierre de los entrenamientos de primavera contra Pittsburgh, pero fue retirado a última hora. El mánager Walt Weiss indicó que el equipo confía en que Strider se perderá solo un par de semanas.

Strider busca dar otro paso adelante ahora que han pasado dos años desde una cirugía reconstructiva en el codo derecho. El pitcher de 27 años se perdió la mayor parte de 2024 y regresó a las Grandes Ligas el año pasado, con marca de 7-14 y efectividad de 4.45 en 23 aperturas.

En los entrenamientos de primavera con los Bravos, tuvo marca de 2-0 con efectividad de 3.24 en 8 innings y un tercio. Intenta recuperar la forma que mostró en 2023, cuando el All-Star lideró las Grandes Ligas con 20 victorias y 281 ponches.

La lesión es el más reciente contratiempo para el cuerpo de lanzadores de Atlanta, que ya vio a los abridores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep ser incluidos en la lista de lesionados de 60 días tras someterse a cirugías del codo.

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