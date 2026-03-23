Los Azulejos amplían contratos del mánager John Schneider y del gerente general Ross Atkins

Los Azulejos de Toronto aseguraron el lunes la continuidad de sus dos principales líderes al ampliar los contratos del mánager John Schneider y del gerente general Ross Atkins.

El nuevo acuerdo de Schneider se extiende hasta 2028, mientras que el de Atkins cubre hasta 2031.

Las decisiones llegan tras la temporada de 94 victorias de Toronto, el título de la División Este de la Liga Americana y la derrota en siete juegos en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles el año pasado.

Schneider, de 46 años, tiene marca de 303-257 desde que asumió el cargo en julio de 2022 y quedó segundo en la votación al premio del Mánager del año de la Liga Americana la temporada pasada. Entra a su cuarta campaña completa como piloto después de que los Azulejos ejercieran su opción para 2026 la temporada pasada.

"Ha sido, y seguirá siendo, un líder y mánager excepcional en el béisbol profesional por su compromiso inquebrantable con los jugadores”, dijo Atkins sobre Schneider.

Schneider es el 14to mánager en la historia de la franquicia y sucedió al puertorriqueño Charlie Montoyo en julio de 2022, ayudando a guiar a Toronto a un boleto de comodín esa temporada.

Los Azulejos fueron barridos en la ronda de comodines en 2022 por Seattle y nuevamente en 2023 por Minnesota, antes de retroceder a 74 victorias en 2024.

Toronto se recuperó en 2025, asegurando el título divisional en el último día de la temporada regular y avanzando a la Serie Mundial por primera vez desde 1993.

Schneider, originario de Princeton, Nueva Jersey, ha pasado más de dos décadas con la organización después de que Toronto lo seleccionara en el draft de 2002 y de abrirse camino a través del sistema de ligas menores.

“Estoy eufórico de seguir liderando a los Azulejos mientras trabajamos para darle a nuestros increíbles aficionados un equipo campeón", señaló Schneider. "Ha sido un privilegio formar parte de esta organización durante casi 25 años, y el trabajo que los Azulejos siguen haciendo me entusiasma todos los días”.

Atkins, de 52 años, fue contratado en diciembre de 2015 y es el segundo gerente general con más tiempo en el cargo en la historia de la franquicia.

Los Azulejos se han clasificado a la postemporada cinco veces bajo su conducción, pero recién ganaron juegos de playoffs en 2016.

Toronto atravesó una reconstrucción que tocó fondo en 2018 y 2019 antes de volver a ser contendiente durante la temporada 2020, acortada por la pandemia.

“Ross ha hecho un trabajo sobresaliente al construir una base profunda con un equipo de Operaciones de Béisbol consumado, recursos de primer nivel y una cultura colaborativa. Soy un firme partidario de la estabilidad y la continuidad, y Ross sigue mejorándonos”, indicó Mark Shapiro, presidente y director ejecutivo de Toronto.

Shapiro firmó un contrato de cinco años en diciembre de 2025, lo que lo mantiene con el club hasta la temporada 2030.

Atkins ayudó a asegurar al astro dominicano Vladimir Guerrero Jr., pilar de la franquicia, con una extensión de 14 años y 500 millones de dólares en abril de 2025, uno de los acuerdos más lucrativos en la historia del equipo.

Los Azulejos sumaron a los lanzadores Dylan Cease y Cody Ponce, junto con el antesalista Kazuma Okamoto, en una serie de adquisiciones de alto perfil durante esta temporada baja.

Pero dejaron partir al estelar campocorto Bo Bichette en la agencia libre en enero, después de que firmara un contrato de tres años y 126 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Los Azulejos abren la temporada el viernes contra los Atléticos en el Rogers Centre.

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