Brad Stevens defiende el traspaso "difícil" de Jaylen Brown para ganar flexibilidad salarial

El presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, y el propietario del equipo, Bill Chisholm, quieren dejar clara una cosa: la decisión de traspasar al habitual All-Star Jaylen Brown no se tomó a la ligera.

Pero, desde su perspectiva, era necesaria para darle a la franquicia la flexibilidad que necesita para competir en el cambiante panorama de una NBA en la que gestionar el balance financiero del equipo será más importante que retener a múltiples estrellas formadas en casa con contratos costosos.

Dicho esto, Stevens manifestó el lunes que es plenamente consciente de las críticas que rodean a la directiva de Boston tras su sorprendente decisión de la semana pasada de traspasar a Brown al rival de división de los Celtics, los 76ers de Filadelfia, a cambio de Paul George y múltiples selecciones del draft.

“Cuando Jaylen y yo nos sentamos a principios de junio y hablamos sobre un posible futuro en Boston y en otros lugares, le dije que si alguna vez traspasábamos a Jaylen, sería un día triste para mí en lo personal. Y, sin duda, las emociones que todos hemos sentido... sí creo que somos empáticos y lo entendemos. Esto es algo realmente difícil”, dijo Stevens.

Difícil, pero también lo que Stevens indicó que la directiva, en conjunto, consideró vital para la capacidad de los Celtics de competir de aquí en adelante, pese a venir de dos temporadas consecutivas con más de 50 victorias en fase regular tras su campeonato de la NBA de 2024.

“El camino me parecía un poco más complicado. Puede que me equivoque. No voy a pararme ahí arriba y ponerme a la defensiva por eso. Pero el camino me parecía un poco más complicado con el 70% de nuestro tope (salarial), y un porcentaje tan alto de nuestro uso ligado a dos jugadores”, comentó Stevens.

Preocupaciones por el tope salarial

Brown llega a la próxima temporada con más de unos 185 millones de dólares pendientes del entonces récord de contrato de cinco años y 304 millones que firmó con Boston en julio de 2023.

De haberse quedado, el equipo habría tenido que decidir si le daba una extensión de dos años por alrededor de otros 140 millones.

Eso, combinado con los casi 190 millones que quedan del acuerdo de 314 millones de Jayson Tatum, se consideró demasiado para que los Celtics lo cargaran y mantuvieran flexibilidad en la plantilla.

George ganará 54 millones esta próxima temporada, lo que, combinado con los 58 millones de Jayson Tatum, constituirá alrededor del 70% del tope salarial de los Celtics en 2026-27.

Como a George le queda solo una temporada y después una opción de jugador, Stevens señaló que lo que valoran es la flexibilidad futura y la compensación en el draft.

Con George, los Celtics reciben de vuelta a un alero seis veces All-NBA y nueve veces All-Star, pero un jugador que ha disputado 50 o más partidos solo tres veces desde 2019 (74 en 2023-24) debido a diversas lesiones.

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