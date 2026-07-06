Balogun es titular con EEUU ante Bélgica luego de llamada de Trump a FIFA, que levantó su sanción

Folarin Balogun quedó incluido en la alineación titular de Estados Unidos para el partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Bélgica el lunes, después de que la FIFA levantó la suspensión que se le impuso por una tarjeta roja, una decisión que causó revuelo en todo el deporte.

La tarjeta roja a Balogun fue mostrada por el árbitro brasileño Raphael Claus tras pisar el tobillo de un rival el miércoles pasado durante la victoria de los estadounidenses por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina. Ello activó una suspensión automática de un partido.

La comisión disciplinaria de la FIFA suspendió por un año la sanción el domingo, tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al líder del organismo rector del fútbol Gianni Infantino.

Ello llevó a la UEFA a calificar la decisión de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

El intento de Bélgica por lograr que la FIFA restableciera la suspensión fue rechazado por la comisión de apelaciones de la FIFA, que señaló que la federación belga carecía de legitimación.

Los aficionados belgas corearon “FIFA Mafia” durante su marcha previa al partido hacia el Lumen Field.

Infantino negó haber desempeñado papel alguno en la decisión de la comisión disciplinaria, que además multó a Balogun con 40.000 dólares, una sanción que puede ser pagada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Con tres goles, Balogun lidera a Estados Unidos, que nunca ha ganado partidos consecutivos en rondas de eliminación directa en el Mundial. Bélgica eliminó a los estadounidenses en los octavos de final de 2014.

El ganador del duelo Estados Unidos-Bélgica se enfrenta a España el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales contra Francia o Marruecos. Estados Unidos llegó por última vez a los cuartos de final en 2002, cuando fue eliminado por Alemania.

Los estadounidenses avanzaron a las semifinales del primer Mundial en 1930.

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