Boozer logra su 1er triple-doble en triunfo de Grizzlies sobre Blazers

Cameron Boozer logró el primer triple-doble de su carrera en la NBA con 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, y los Grizzlies de Memphis arrollaron el jueves 124-103 a los Trail Blazers de Portland.

El mexicano Karim López debutó en la NBA con los Grizzlies. El alero jugó apenas 2:33 minutos, en los que sólo intentó un disparo de campo, errado, y capturó un rebote.

Además de Boozer, los Grizzlies tuvieron a siete jugadores con cifras de dobles dígitos, incluidos tres que ingresaron desde la banca. Isaiah Stewart encabezó a los suplentes de Memphis con 18 puntos. Deni Avdija lideró a los Blazers con 24 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

Ja Morant anotó 14 puntos y repartió tres asistencias en 23 minutos en su primer partido contra su equipo anterior, pero salió del encuentro en el cuarto periodo por una lesión en el tendón de la corva y no regresó. Un partido después de encestar un triple que sentenció el duelo contra los Lakers, Damian Lillard atinó 3 de 13 en tiros de campo el jueves.

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