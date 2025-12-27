Booker anota 30 puntos y lidera a los Suns en victoria 115-108 sobre los Pelicans

Devin Booker anotó 30 puntos, incluidos 12 en el último cuarto, para liderar a los Suns de Phoenix a una victoria de 115-108 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el viernes por la noche en el inicio de una serie de dos partidos.

Los Suns estaban detrás 100-97 después de que Zion Williamson encestara un tiro libre con 4:58 restantes, pero los Suns cerraron el partido superando a Nueva Orleans 18-8 en el tramo final. Booker comenzó la reacción con un par de tiros libres, y luego Mark Williams encestó tiros desde la línea consecutivos y una clavada tras un pase de alley-oop de Booker. Williams terminó con 24 unidades, incluidas diez en el último período, y 13 rebotes.

Williamson lideró a los Pelicans con 20 tantos, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que Jordan Poole y Trey Murphy III anotaron 19 unidades cada uno. Sin embargo, los Pelicans se perjudicaron a sí mismos con una noche desastrosa desde la línea de tiros libres, logrando 25 de 42.

Los equipos se volverán a enfrentar el sábado en Nueva Orleans.

La bandeja de Williamson con 1:51 por jugar redujo la ventaja de los Suns a 107-106, pero Phoenix aseguró el juego con un tiro de 15 pies de Collin Gillespie que inició una racha de cinco puntos en un lapso de 35 segundos.

A pesar de un tiro exterior inestable – solo cinco de 24 desde larga distancia – los Suns construyeron una ventaja de 53-48 al medio tiempo gracias a su poder en los tableros. Phoenix superó a Nueva Orleans 31-23 en rebotes en la primera mitad, incluyendo una ventaja de 12-6 en rebotes ofensivos que llevó a una superioridad de 17-6 en puntos de segunda oportunidad.

Los Pelicans fallaron siete tiros libres en el tercer cuarto, pero aún así lograron reducir el déficit a 81-80 al entrar en el último período.

