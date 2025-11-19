Pistons logran su 11ª victoria consecutiva, su racha más larga en 18 años, 120-112 ante Hawks

Cade Cunningham regresó tras una lesión con 25 puntos y diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes hilvanaron su undécimo triunfo, al imponerse el martes 120-112 sobre unos diezmados Hawks de Atlanta.

Jalen Duren añadió 24 puntos a la causa de los Pistons (13-2), quienes tienen su mejor inicio de campaña desde que comenzaron 15-2 en la temporada 2005-06. Ese equipo terminó 64-18 y llegó a las finales de la Conferencia Este.

Los Pistons tienen la racha ganadora más larga de la NBA en esta temporada y la más prolongada desde una de 11 partidos durante la campaña 2007-08, la última vez que ganaron una serie de playoffs. Ese equipo terminó 59-23 y también llegó a las finales del Este.

Duncan Robinson aportó 14 puntos, incluyendo tres triples en los primeros cinco minutos, para dar un impulso temprano a los Pistons, quienes vencieron a Indiana en casa el lunes.

Cunningham se convirtió en el primer jugador en la historia de los Pistons con más de 25 puntos y más de diez asistencias en cinco partidos consecutivos jugados.

Jalen Johnson sumó 25 puntos, ocho rebotes, nueve asistencias y tres robos por los Hawks (9-6), quienes rompieron una racha de cinco victorias consecutivas. Atlanta careció del alero titular Zaccharie Risacher debido a una lesión de cadera sufrida el domingo en su encuentro anterior a raíz de una caída incómoda después de una clavada.

El base estrella Trae Young y el pívot titular Kristaps Porzingis también han estado fuera por lesiones de rodilla.

