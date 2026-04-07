Bohm y Harper lideran remontada en la séptima y Filis vencen 6-4a Gigantes

Alec Bohm conectó un doble que puso a su equipo por delante en la séptima entrada, después de que Bryce Harper empató el juego con un sencillo y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el lunes 6-4 a los Gigantes de San Francisco.

Jonathan Bowlan (1-0) lanzó la sexta entrada para acreditarse la victoria y recibió otra carrera de respaldo con un elevado de sacrificio de Brandon Marsh en el episodio decisivo.

El derecho de los Gigantes, Adrian Houser, lució sólido al lanzar hasta la séptima en su debut en casa, antes de que el sencillo de Justin Crawford para abrir la entrada pusiera en marcha a los Filis rumbo a su quinta victoria en seis juegos. Ryan Borucki (0-1) entró al relevo y cargó con la derrota.

Matt Chapman pegó un triple de dos carreras en la tercera, una noche después de que su error corriendo las bases le costara a San Francisco, y el puertorriqueño Heliot Ramos añadió un sencillo impulsor de una carrera ante el novato de los Filis Andrew Painter. El venezolano Luis Arráez aportó un elevado de sacrificio en la cuarta, pero los Gigantes no pudieron proteger una ventaja de cuatro carreras.

El dominicano Jhoan Duran permitió un doble con dos outs al dominicano Willy Adames en la novena antes de cerrar el juego para su cuarto salvamento.

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