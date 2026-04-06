Los Mets esperan que Juan Soto esté de baja 2 a 3 semanas por distensión en pantorrilla derecha

El jardinero de los Mets Juan Soto tiene previsto perderse de dos a tres semanas debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

Nueva York colocó al cuatro veces All-Star dominicano en la lista de lesionados de 10 días el lunes, una medida con efecto retroactivo al sábado. Los Mets indicaron que el plazo habitual para volver a jugar con este tipo de lesión es de aproximadamente dos a tres semanas.

El infielder dominicano Ronny Mauricio fue llamado de la sucursal de Triple A en Syracuse.

Soto, de 27 años, cumple la segunda temporada de un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años. Batea para .355 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en ocho juegos. Conectó para .263 con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas, 127 boletos y un OPS de .921 en su primera temporada con los Mets.

Soto se lesionó la noche del viernes al intentar correr de primera a tercera durante la victoria de los Mets por 10-3 en San Francisco.

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