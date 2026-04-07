Hits de De La Cruz y jonrón de Stephenson dan triunfo a Rojos 2-0 ante Marlins

El dominicano Elly De La Cruz conectó un doble y un sencillo, Tyler Stephenson pegó un jonrón y cuatro lanzadores de Cincinnati se combinaron para una blanqueada para que los Rojos vencieran el lunes 2-0 a los Marlins de Miami.

Brandon Williamson (1-1) permitió tres hits dispersos en 6 entradas y dos tercios. Tras un complicado debut de temporada en el que cedió seis carreras y seis imparables ante Pittsburgh el 31 de marzo, el zurdo de 28 años ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas. Mantuvo sin hits a los Marlins hasta el sencillo de Otto López con dos outs en la cuarta entrada.

Los Rojos, que lograron su cuarta victoria consecutiva, comenzaron el lunes empatados con San Francisco como el equipo con menos carreras anotadas en las mayores, con 26. Anotaron nueve en su barrida de tres juegos en Texas durante el fin de semana.

Sal Stewart, oriundo de Miami, impulsó la primera carrera de Cincinnati con un sencillo ante el abridor de los Marlins, Janson Junk, en la cuarta. De La Cruz conectó un doble con un out y llegó al plato a toda velocidad con el batazo de Stewart por el centro.

Stephenson amplió la ventaja con su jonrón para iniciar la octava entrada.

Agustin Ramirez conectó un triple con dos outs en la sexta, pero Williamson ponchó a Jakob Marsee para terminar la única amenaza de Miami.

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