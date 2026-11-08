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Kenneth Walker anota 3 TD y Chiefs aplastan a Jets 35-12 para cortar racha de 2 derrotas

JETS-CHIEFS
JETS-CHIEFS (AP)

Patrick Mahomes lanzó para 242 yardas con un par de pases de touchdown a Kenneth Walker, quien añadió 102 yardas y una anotación por tierra, y los Chiefs de Kansas City retomaron el domingo el rumbo con una paliza 35-12 sobre los desdichados Jets de Nueva York.

Walker terminó con 143 yardas desde la línea de golpeo y los Chiefs capturaron a Geno Smith cinco veces, además de mantener a los Jets fuera de la zona de anotación, lo que permitió a Kansas City (6-2) borrar el mal sabor de boca de derrotas consecutivas ante los Seahawks y los Broncos.

Smith concluyó con 165 yardas por pase para los Jets (2-7), que sufrieron su cuarta derrota seguida. Se les acreditaron menos-9 yardas de ofensiva en el tercer cuarto, cuando Kansas City anotó un par de touchdowns que convirtieron una ventaja de 14-12 al descanso en una victoria cómoda.

Los Chiefs han vencido a Nueva York en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos.

Los Jets, sin su receptor estrella Garrett Wilson por una conmoción cerebral, se vieron reducidos a correr el balón con Braelon Allen o Breece Hall —de regreso de una lesión en el cuádriceps por primera vez en cinco partidos— o a que Smith lanzara pases cortos al novato Omar Cooper Jr.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

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