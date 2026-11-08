Lions superan a Dolphins 19-9; Gibbs anota y Bates convierte 4 goles de campo

Jahmyr Gibbs anotó un touchdown por tierra, Jared Goff lanzó para 170 yardas y los Lions de Detroit vencieron el domingo por 19-9 a los Dolphins de Miami para lograr su cuarta victoria consecutiva.

Jake Bates convirtió cuatro goles de campo en una jornada algo decepcionante para Goff y la ofensiva mejor clasificada de los Lions, que llegó promediando 29 puntos y 395,4 yardas por partido, terminó con apenas 271 yardas.

Goff completó 17 de 25 pases mientras fue capturado tres veces, ya que la defensa de Miami lo presionó durante todo el encuentro. El esquinero novato Chris Johnson interceptó a Goff en el primer cuarto en un pase desviado —apenas la segunda intercepción que lanza esta temporada.

Gibbs promedió apenas 3,7 yardas por acarreo y terminó con 74 yardas en 20 intentos, además de una anotación terrestre de 8 yardas que puso a los Lions arriba 16-6 al entrar al cuarto periodo. El All-Pro Amon-Ra St. Brown sumó 86 yardas por recepción para los Lions, que intentan mantenerse al ritmo en una dura NFC Norte.

Los jugadores de los Lions llegaron al Hard Rock Stadium con camisetas con el número 46 para honrar al apoyador All-Pro Jack Campbell, quien fue colocado esta semana en la lista de reservas lesionados después de ser hospitalizado por una preocupante lesión en el cuello sufrida durante la victoria del domingo pasado sobre Minnesota.

La camiseta de Campbell estaba colgada en su casillero en el estadio, y algunos aficionados levantaron carteles que decían “Campbell Strong”.

Los Lions nunca estuvieron abajo, pero no pudieron despegarse de unos Dolphins en reconstrucción, que habían disputado cuatro partidos consecutivos definidos por una sola anotación antes del domingo.

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