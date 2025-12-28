Black anota 38 puntos en triunfo 127-126 del Magic sobre Nuggets

Anthony Black anotó un récord personal de 38 puntos, Desmond Bane encestó dos tiros libres a 6,9 segundos del final y el Magic de Orlando superó otro enorme triple-doble de Nikola Jokic para vencer el sábado 127-126 a los Nuggets de Denver.

Jokic tuvo 34 unidades, 21 rebotes y 12 asistencias, su triple-doble número 180 y el 16mo de la temporada. Dos noches después de terminar con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias en una victoria en tiempo extra de Navidad sobre Minnesota, se acercó a uno del segundo lugar de la lista de triples-dobles de la historia de la NBA que le pertenece a Oscar Robertson.

Jamal Murray anotó 24 tantos para Denver, pero falló un tiro largo al sonar la bocina después de que los tiros libres de Bane completaran la remontada de Orlando desde un déficit de 17 puntos.

Bane anotó 15 de sus 24 puntos en el último cuarto para el Magic, que atinó el 67,4% en la segunda mitad.

Esta fue la segunda derrota consecutiva fuera de casa de Denver en una serie de siete partidos fuera de casa después de que ganó 11 como visitante.

Tim Hardaway Jr. anotó 20 puntos para los Nuggets.

Wendell Carter Jr. tuvo 18 puntos y siete rebotes para el Magic antes de salir por faltas con 11,9 segundos restantes.

