Alonso empata el juego en la novena con su 300mo jonrón y Orioles vencen 7-5 a Mets en la 11ma

Pete Alonso conectó el jonrón número 300 de su carrera, un batazo que empató el juego en la novena entrada contra su antiguo equipo, y el cuadrangular dentro del parque de Coby Mayo en la undécima llevó a los Orioles de Baltimore a una victoria el martes por 7-5 sobre los Mets de Nueva York.

Christian Encarnacion-Strand y Jeremiah Jackson también se volaron la barda por los Orioles (74-78), que se mantuvieron a tres juegos de Cleveland por el último puesto de playoffs de la Americana.

Mayo rompió el empate 4-4 con un jonrón de tres carreras en la undécima. Conectó un lanzamiento 0-2 de Jonathan Pintaro con dos outs y envió un batazo largo al jardín central que rozó el guante del novato A.J. Ewing cuando se estrelló contra la cerca.

La pelota se alejó de Ewing mientras caía al suelo, lo que permitió que Mayo recorriera las bases y anotara de pie.

Alonso, quien pegó un récord del club de 264 jonrones con los Mets antes de firmar con los Orioles el diciembre pasado, disparó un batazo solitario de 414 pies ante Kodai Senga para empatar el marcador 3-3 con un out en la novena.

Fue el primer salvamento desperdiciado de Senga en ocho oportunidades esta temporada.

Los equipos intercambiaron carreras en la décima, cuando Encarnacion-Strand anotó a toda velocidad con un lanzamiento descontrolado y Marcus Semien conectó un doble impulsor de una carrera con un out para los Mets. Alonso se ponchó ante Pintaro (2-2) en la undécima antes de que el jonrón dentro del parque de Mayo convirtiera en ganador a Alex Hoppe (1-1).

Andrew Kittredge consiguió su décimo salvamento. ___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP