Eldense, el club con inversión de Messi, contrata al técnico Javi Calleja hasta 2028

El nuevo equipo de Lionel Messi en España ha contratado a Javi Calleja como entrenador.

Eldense informó que Calleja fue contratado el miércoles con un contrato hasta junio de 2028 con el club de la segunda división.

Calleja tiene experiencia en primera división con los clubes españoles Villarreal y Alavés. Llevó en dos ocasiones a Villarreal al quinto puesto de la liga.

En la segunda división, Calleja ha dirigido a Levante y Oviedo.

Eldense indicó la semana pasada que todo quedó dispuesto para que Messi sea el accionista mayoritario del club. El astro argentino ha alcanzado un acuerdo preliminar con los propietarios.

El acuerdo hará que compre las acciones en manos de Grupo TH Soluciones, sujeto a la finalización de los procedimientos legales y contractuales restantes.

Eldense se convertirá en el segundo club español en el que Messi ha invertido. A principios de este año, se convirtió en propietario de UE Cornellà, un equipo de quinta división con sede en Barcelona.

Eldense tiene su sede cerca de la ciudad portuaria de Alicante, en el sureste de España.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP