Bichette fuera de la alineación titular de Azulejos para el juego 2 de la Serie Mundial

El jugador de cuadro de los Azulejos de Toronto, Bo Bichette, no está en la alineación titular para el juego dos el domingo de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Bichette, un campocorto que ha sido dos veces elegido al Juego de Estrellas y fue líder de hits de la Liga Americana en dos ocasiones, tuvo un hit en dos turnos al bate con una base por bolas en su regreso a la alineación en la victoria del viernes por 11-4 en el primer duelo. Fue su primera acción desde que se torció la rodilla izquierda en una colisión el seis de septiembre con el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells.

Se espera que Isiah Kiner-Falefa comenzara en la segunda base y bateara octavo contra Yoshinobu Yamamoto en el segundo duelo. Kiner-Falefa reemplazó a Bichette como corredor emergente en la sexta entrada de nueve carreras de Toronto el viernes.

El receptor mexicano Alejandro Kirk, quien culminó la entrada de nueve carreras con un jonrón de dos anotaciones, ocupó el lugar de Bichette en el cuarto puesto del orden al bate en el juego 2.

“No quiero decir que fue parte del plan. Solo estamos evaluando cómo se siente. Estará listo para jugar hoy, sin duda”, dijo el manager de los Azulejos, John Schneider, sobre la decisión de sacar a Bichette de la alineación. "Esto es algo de lo que hablamos, incluso antes de decidir incluirlo en el roster. Pensé que estuvo bien ayer y solo quiero observarlo físicamente, pero estará listo para batear y jugar cuando sea necesario."

El juego inaugural de la serie el viernes fue el primer partido de Bichette en la segunda base en seis años. Salvó una carrera cuando se movió hacia el lado del campocorto de la segunda base para atrapar un rodado del dominicano Teoscar Hernández en la tercera entrada y lanzarlo a primera. Will Smith, quien estaba en segunda base, tuvo que detenerse en tercera.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás del toletero de los Yankees, Aaron Judge, con un promedio de bateo de .311 esta temporada, conectando 18 jonrones con 94 carreras impulsadas en 139 juegos. El jugador de 27 años es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.

