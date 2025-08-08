Bhatia logra su mejor ronda con 62 y lidera en Memphis; Scheffler está a 5 golpes

Akshay Bhatia tuvo un cierre espectacular para comenzar bien su postemporada de la Gira de la PGA, con eagle-birdie-birdie para una tarjeta de 62 golpes, ocho bajo par.

Fue el mejor marcador en su carrera y le redituó una ventaja de un golpe sobre Tommy Fleetwood en el Campeonato FedEx St. Jude.

Scottie Scheffler, quien jugó por primera vez desde que ganó el Abierto Británico, su segundo major del año, hizo un bogey en el último hoyo para un 67, su décima ronda consecutiva en los 60.

Bhatia llega a los playoffs de la Copa FedEx en el 45to puesto. Sólo los 50 mejores avanzan al segundo de tres torneos en la lucrativa postemporada. La idea es estar entre los 30 mejores que llegan a East Lake para tener una oportunidad de ganar el bono de 10 millones de dólares.

Le siguió el paso el inglés Harry Hall, quien está en el 44to sitio. Hall estaba igualando a Bhatia hasta los dos últimos hoyos, cuando el estadounidense embocó un putt de 25 pies para birdie en el 17 y colocó un hierro corto a dos pies en el 18.

Bhatia comentó que ha pasado demasiado tiempo pensando en números, ya sea su puntuación, su clasificación mundial o su posición en la Copa FedEx. El objetivo ahora es mantener su mente en paz.

"Me sentí bastante relajado, y simplemente no estoy tratando de forzar nada", expresó. "Está bien enojarse con los golpes de golf, pero no contigo mismo".

Justin Rose y Bud Cauley, quien está en el 53er sitio, también lograron un 64 en un TPC Southwind que tiene 18 nuevos greens y un campo con un rough mucho más espeso.

Fleetwood tiene prácticamente asegurado su boleto a la final de la FedEx en el noveno puesto, aunque le encantaría obtener ese primer título de la Gira de la PGA para acompañar sus victorias en el tour europeo contra grupos fuertes. Acertó 13 de 14 fairways, y el que falló le llevó a un birdie cuando embocó un tiro desde el búnker en el hoyo nueve.