Yankees reexaminarán la costilla lesionada de Aaron Judge durante pausa por el Juego de Estrellas

Aaron Judge se someterá a pruebas en la costilla lesionada durante la pausa del Juego de Estrellas y los Yankees de Nueva York confían en que los resultados muestren que el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana se está recuperando.

Judge no juega desde el 31 de mayo y fue incluido en la lista de lesionados el 5 de junio por una fractura por estrés en la costilla derecha, tras una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una reunión con un especialista.

“No creo que queramos ponerlo en riesgo de volver mientras siga lesionado”, le comentó el jueves a los reporteros el gerente general de los Yankees, Brian Cashman. “Debe estar asintomático antes de darle luz verde. Si está asintomático, no siente nada y (las imágenes médicas) muestran recuperación, entonces probablemente sea apropiado que vuelva a ponerse en marcha. Pero no queremos, porque el calendario es el que es, colocarlo en una situación en la que lo pongamos en peligro y de algún modo empeore”.

Los Yankees tenían marca de 14-19 sin Judge al llegar al último juego de su serie contra los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana.

Cashman señaló que la lesión ha limitado la capacidad de Judge para entrenar la parte superior del cuerpo porque no puede ejercer presión sobre la caja torácica. Las nuevas imágenes permitirán comprender mejor en qué punto se encuentra en su proceso de rehabilitación.

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