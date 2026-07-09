Rays vencen 3-0 a los Yankees y amplían su ventaja en el Este de la Liga Americana a 5 juegos

Jonathan Aranda impulsó tres carreras, Shane McClanahan lanzó 6 1/3 entradas y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Yankees de Nueva York la noche del miércoles para ampliar a cinco juegos su ventaja en el Este de la Liga Americana.

McClanahan (8-5) permitió cuatro hits dispersos y ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas en 85 lanzamientos. Tuvo su salida más larga de la temporada y su segunda apertura consecutiva sin aceptar carrera. Bryan Baker ponchó a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su 25to salvamento.

Los Rays han ponchado a los Yankees 45 veces en los primeros tres juegos de la serie.

El mexicano Aranda conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada ante Gerrit Cole (3-4) que remolcó al cubano Yandy Díaz, un doble productor en la quinta entrada frente a Cole que llevó al plato a Nick Fortes y sumó otra carrera impulsada en la séptima contra el puertorriqueño Fernando Cruz, cuando Taylor Walls anotó con un elevado de sacrificio.

Díaz se fue de 4-4 con una carrera y elevó su promedio de bateo a .327.

A Cole se le cargaron tres carreras en 6 1/3 entradas. Permitió siete imparables, ponchó a seis y dio una base por bolas en 97 lanzamientos.

Nueva York perdió 11 de sus últimos 13 juegos.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, y el coach de banca, Brad Ausmus, fueron expulsados en la sexta entrada.

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