Ben Rice, el graduado de la Ivy League, tuvo un camino nada rutinario al estrellato con los Yankees

El camino de Ben Rice hacia el estrellato con los Yankees de Nueva York fue de todo menos rutinario, aunque es una persona de hábitos.

Graduado de la Ivy League, algo poco común en las Grandes Ligas, el jugador de 27 años y rostro aniñado ha llenado el vacío ofensivo que dejó la temporada plagada de lesiones de Aaron Judge. Rice vivió una noche para el recuerdo en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana, al conectar un grand slam, impulsar seis carreras y sumar cuatro hits en una paliza de 9-0 sobre los Medias Rojas de Boston la noche del martes.

Igualó el récord de carreras impulsadas de los Yankees en un juego de postemporada, a la par de Bobby Richardson, Bernie Williams, Hideki Matsui y Robinson Canó.

“Ben es el señor consistencia, además de ser graduado de la Ivy League”, comentó su compañero Spencer Jones. “Es increíblemente inteligente. No se toma a sí mismo demasiado en serio”.

Tomado en la 12da ronda del draft amateur de 2021 procedente de Dartmouth, Rice disputó apenas 30 partidos universitarios en tres años debido a la pandemia de coronavirus. Creció en Cohasset, Massachusetts, a menos de una hora en auto al sur del Fenway Park.

Era aficionado de los Yankees rodeado por la Red Sox Nation, e idolatraba al capitán de Nueva York Derek Jeter.

“Siempre jugaba con los Yankees en MLB 2K6 cuando era un chiquillo. Qué equipo para apoyar. Siempre son tan buenos. Bastante genial”, contó.

Rice recordó su niñez en la escuela primaria Joseph Osgood.

“Definitivamente, llevar la camiseta de los Yankees el día de la foto de primer grado probablemente me ganó algunas miradas raras”, contó.

Rice tenía 10 años en Massachusetts cuando vio a los Yankees ganar su último título en 2009.

“Probablemente lo recuerdo un poco borroso”, señaló. “Era bastante pequeño”.

Es probable que Rice reciba votos para el MVP después de liderar a los Yankees con 41 jonrones, 97 carreras impulsadas y 105 carreras anotadas, al batear para .264 en su segunda temporada completa en las Grandes Ligas.

“Se puede contar con una mano: uno de los mejores bateadores de la liga”, expresó el mánager de los Yankees Aaron Boone.

Nueva York sufrió cuando Judge estuvo fuera por una lesión en un dedo del pie en 2023 y tuvo dificultades para producir ofensiva este año cuando su capitán se perdió la mayor parte de la temporada por una costilla rota. Rice se convirtió en la pieza clave, haciendo honor al apodo de “Benny Barrels” que le puso el comentarista de los Yankees David Cone.

Rice bateaba para .306 hasta mayo, y luego registró .196 en junio. Una mala racha de 18 hits en 58 turnos (.119) después del receso del Juego de Estrellas bajó su promedio de la temporada a .248 el 22 de agosto, pero conectó para .327 (37 de 113) en el resto.

“Por más gran año que tuvo, pasó por un tramo de un mes en el que fue una batalla y un sufrimiento”, explicó Boone. “Pero más o menos logró salir de eso. Realmente cerró el último mes con una ráfaga y, obviamente, lo trajo aquí en el primer juego de la postemporada”.

Cuando Rice debutó con los Yankees hace dos años, se unió al coach de los Yankees Brad Ausmus, Kyle Hendricks y Jim Beattie como graduados de Dartmouth en las Grandes Ligas. El título universitario de Rice es en psicología.

“Es graduado de Dartmouth, es un tipo inteligente”, dijo Ausmus cuando Rice llegó por primera vez a las Grandes Ligas.

Antes de dirigirse al Yankee Stadium, Rice se asegura de comenzar cada día con huevos revueltos y tostadas.

“El mismo desayuno todos los días. La misma rutina en la jaula todos los días. Toda la línea de tiempo del día es la misma. En realidad, todo”, relató. “Por supuesto, tienes distintos lanzadores en el montículo, hay diferentes maneras de prepararte, pero creo que la constancia hace que te plantees menos preguntas durante el día, porque simplemente sales ahí, OK, esto es lo que hago, y así es como voy a hacer mi trabajo, y estar listo para cuando empiece el juego”.

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