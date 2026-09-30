Sonny Gray fue abucheado en el Bronx. Intentará salvar la temporada de los Medias Rojas

Sonny Gray tendrá que salvar la temporada de Boston desde el montículo que descarriló su carrera en las Grandes Ligas.

Con los Medias Rojas en desventaja tras perder 9-0 el primer juego de la Serie de Comodines al mejor de tres contra los Yankees, Gray enfrentará el miércoles por la noche a una afición que le dio la espalda en el Bronx en 2017 y 2018.

“Hay mucha gente y muchos jugadores que pueden tener un tropiezo en el camino y no volver a encarrilarse. Y en mi caso, ha habido tropiezos a lo largo del camino y ese quizá fue un tropiezo un poco más grande que otros”, comentó el martes Gray.

A punto de cumplir 37 años, Gray empató este año el liderato de las Grandes Ligas con 18 victorias, además de registrar una efectividad de 2,72, la mejor de su carrera en una temporada completa. En junio, llevó un intento de juego sin hit hasta la octava entrada contra los Yankees en Fenway Park, mientras los Medias Rojas completaban una barrida de cuatro juegos que impulsó su repunte, tras un inicio de 32-46, hasta terminar con marca de 87-75 y conseguir un boleto a los playoffs.

Gray ha lanzado dos veces en el Yankee Stadium desde que dejó al equipo y le fue bien en ambas ocasiones. La más reciente, permitió tres carreras en 6 1/3 entradas en la victoria de Boston 5-3 en el Bronx el 5 de junio.

“Ha tenido una gran carrera, y es alguien a quien nunca me sentí del todo cómodo enfrentando. Es un lanzador en el sentido más puro”, señaló Trevor Story, compañero de los Medias Rojas.

Gray tocó fondo en Nueva York antes de resurgir. Desde entonces ha sido All-Star dos veces y suma 143 victorias en 14 temporadas.

Tuvo marca de 15-16 con efectividad de 4,52 con los Yankees, que lo adquirieron de Oakland en julio de 2017. De forma notoria, fue sacado de la rotación en agosto de 2018 después de que esbozara una sonrisa cuando los aficionados lo abuchearon al salir del montículo del Yankee Stadium en la tercera entrada de una derrota 7-5 ante Baltimore.

Gray tuvo una efectividad de 6,98 en el Yankee Stadium en 2018 y de 3,17 como visitante.

“Es como una de esas cosas en las que tienes una bola de nieve o lo que sea, ¿no? Hay una bola de nieve que empieza a rodar cuesta abajo. Si nunca la detienes, la bola de nieve se hace cada vez más y más grande, y va ganando impulso y acumulando más nieve. Y sigue bajando por ahí. Y cuanto más grande se vuelve la bola de nieve, más difícil es detenerla o dar un paso atrás", dijo Gray.

“Y en mi caso, lo que me hizo falta fue alejarme, ponerme en un entorno diferente y luego reflexionar sobre esas cosas”.

Lanzar para Cincinnati (2019-21), Minnesota (2022-23) y St. Louis (2024-25) reactivó su carrera. Luego fue traspasado a los Medias Rojas el pasado noviembre, lo que lo colocó en posición de lanzar para el mayor rival de los Yankees.

“Nueva York… simplemente no fue una buena situación para mí, no fue un buen escenario para mí y mi familia. Yo nunca quise ir allí en primer lugar”, señaló en diciembre durante una conferencia de prensa por Zoom.

Ahora estará de vuelta, intentando superar en el duelo de pitcheo a Max Fried, de los Yankees, y alargar la serie de primera ronda a un tercer juego decisivo.

“Sí sé que jugar aquí me hizo una persona más fuerte, me hizo un mejor hombre, un mejor esposo. En última instancia, me hizo un mejor lanzador, un mejor jugador de béisbol”, afirmó Gray.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP