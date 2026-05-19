Bellinger y Chisholm pegan jonrones de 2 carreras en la séptima y Yankees vencen 7-6 a Azulejos

Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. conectaron jonrones de dos carreras ante el cubano Yariel Rodríguez en la séptima entrada, y los Yankees de Nueva York sobrevivieron a otra actuación titubeante de David Bednar para vencer el lunes 7-6 a los Azulejos de Toronto para abrir una estadía en casa contra rivales de la División Este de la Liga Americana tras una gira de 2-7.

Paul Goldschmidt impulsó dos carreras, incluido un cuadrangular al primer lanzamiento del juego de Patrick Corbin, y Bednar permitió una carrera en la novena entrada antes de dejar a dos corredores varados al ponchar a George Springer y retirar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con un rodado.

Ernie Clement produjo cuatro carreras, incluido un jonrón de tres carreras, y Springer conectó su primer jonrón desde el 30 de marzo por los Azulejos.

Nueva York, que mejoró a 4-10 en juegos decididos por una carrera, perdía 3-1 en la cuarta entrada y 5-3 en la séptima en su primer juego contra Toronto desde que perdió la Serie Divisional de la Liga Americana del año pasado.

Aaron Judge conectó un sencillo ante Rodríguez (0-1), quien acababa de entrar como relevista con dos outs, y Bellinger envió un splitter bajo al bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central. El bateador emergente Trent Grisham recibió base por bolas y Chisholm cortó un slider por la línea del jardín izquierdo.

Se quedó en el plato, mirando y ladeándose como para obligar a que la pelota quedara buena, y esta golpeó el poste de foul. Chisholm lanzó el bate, se giró hacia sus compañeros en el dugout y se golpeó el pecho, y luego hizo un gesto de tiro de baloncesto mientras recorría las bases.

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