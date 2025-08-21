Bayern Múnich sigue siendo el equipo a vencer al iniciar la Bundesliga

Bayern Munich recuperó su trono en la Bundesliga la temporada pasada. Vincent Kompany y Harry Kane buscan otro título para consolidar su dominio y construir su propia dinastía.

Antes del partido inaugural de la temporada de la liga el viernes entre el Bayern y Leipzig, el campeón defensor sigue siendo el equipo a vencer y el papel del perseguidor más cercano está completamente abierto.

La mayoría de los candidatos más probables – Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart, Leipzig y Eintracht Frankfurt – perdieron jugadores clave. Pocos han realizado fichajes destacados desde la pasada temporada.

El Leverkusen, el único equipo que ha roto la hegemonía del Bayern en los últimos 13 años, depuró el plantel que ganó la Bundesliga en 2024. Se fueron jugadores clave como Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong y el capitán Jonathan Tah, al igual que el entrenador Xabi Alonso. Erik ten Hag, ex del Manchester Unidos, recibió la encomienda de tomar las riendas de un equipo reconstruido.

La apuesta de Bayern por la gloria

La llegada del delantero colombiano Luis Díaz procedente de Liverpool aporta al Bayern otra baza ofensiva, como demostró el fin de semana pasado con un gol en su debut para conquistar la Supercopa de Alemania.

En la tercera temporada de Kane como delantero del Bayern, la estructura a su alrededor ya no es un remanente de la era de Robert Lewandowski en el club.

Leroy Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman y Mathys Tel se han ido. Este equipo requerirá que Díaz y el experimentado Serge Gnabry – el único delantero que sobrevive de la victoria del Bayern en la Liga de Campeones de 2020 – sean efectivos con regularidad.

La mayor presión podría recaer en Michael Olise. Una lesión a largo plazo en el Mundial de Clubes significa que Jamal Musiala podría no regresar antes de 2026, dejando a Olise, usualmente un extremo, para ocupar un rol menos familiar en el centro. Acumular 20 goles y 23 asistencias la temporada pasada fue un buen comienzo, pero Olise estuvo mayormente en el flanco derecho.

Tah aporta vigor y experiencia a la defensa tras dejar el Leverkusen. Kompany puede contar con algunos jóvenes mediocampistas que prometen tras las buenas actuaciones de Tom Bischof y Lennart Karl en la pretemporada.

Otro Bellingham en Dortmund

De Jude a Jobe, hay un Bellingham dirigiendo el mediocampo del Dortmund nuevamente.

Con solo 19 años, el menor de los hermanos Bellingham salió de Sunderland y de inmediato se sintió en casa en un escenario más grande cuando hizo su debut en el Dortmund en el Mundial de Clubes.

Jobe Bellingham es la nueva incorporación destacada entre el grupo de aspirantes a desafiar al Bayern, quienes están tratando de adaptarse tras la partida de figuras. Leverkusen se despidió de jugadores campeones, mientras que Frankfurt se despidió del atacante Hugo Ekitiké y el portero Kevin Trapp. El atacante Jamie Gittens salió del Dortmund para ir a Chelsea.

Antes de la primera temporada completa de Jürgen Klopp como jefe global de fútbol de Red Bull, se informa que Leipzig ha gastado más de 110 millones de euros (128 millones de dólares) en siete jóvenes jugadores. El delantero brasileño Rômulo es el mayor con 23 años — pero perdió a Benjamin Sesko, vendido al Manchester United.

Podría haber más fichajes antes de que cierre el mercado de pases el 1 de septiembre. Leverkusen y Frankfurt, en particular, han ganado mucho más de lo que han gastado hasta ahora.

De vuelta, pero ¿por cuánto tiempo?

El mayor desafío de los recién ascendidos Hamburgo y Colonia será permanecer en la primera división.

Colonia trajo de vuelta al entrenador veterano Friedhelm Funkel para sus últimos dos partidos para sellar su regreso como campeón de la segunda división, pero Lukas Kwasniok, ex de Paderborn, fue designado para asegurar su permanencia.

Hamburgo, que fue el miembro fundador de la Bundesliga que más tiempo sobrevivió, soportó un exilio de siete temporadas. La euforia por finalmente asegurar su regreso ha dado paso a una realidad sobria tras un verano de resultados desalentadores. Hamburgo necesitó tiempo extra para superar al Pirmasens de quinta división en la primera ronda de la Copa de Alemania el fin de semana pasado.

El equipo de Merlin Polzin comienza su campaña en la Bundesliga en Borussia Mönchengladbach el domingo antes de recibir al St. Pauli para lo que seguramente será un emotivo derbi de la ciudad el fin de semana siguiente.

Ellingworth informó desde Düsseldorf, Alemania.

