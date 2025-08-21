Stay up to date with notifications from The Independent

Leeds ficha a Noah Okafor del AC Milan por 24,5 millones de dólares

AP Noticias
Jueves, 21 de agosto de 2025 09:23 EDT
NOAH OKAFOR
NOAH OKAFOR (AP)

Leeds completó el jueves fichaje de Noah Okafor del AC Milan tras desembolsar alrededor de 21 millones de euros (24,5 millones de dólares).

El equipo recién ascendido a la Liga Premier inglesa anunció que Okafor firmó un contrato de cuatro años "sujeto a un permiso de trabajo y autorización internacional".

El internacional suizo es el noveno fichaje de Leeds desde su regreso a la Premier, donde arrancó con el pie derecho la temporada al vencer Everton el lunes

Okafor —quien puede jugar en cualquiera de las bandas o como delantero central— llegó al Milan en 2023 procedente del Red Bull Salzburgo por unos 14 millones de euros (entonces 15,5 millones de dólares), firmando un contrato de cinco años.

El jugador de 25 años nunca realmente alcanzó su potencial con los Rossoneri, aunque llega tras una prometedora pretemporada. Anotó cuatro goles en la gira por Asia del Milan, incluidos dos contra Liverpool.

Una cesión a Leipzig en enero se vino abajo después de que Okafor no pasó el reconocimiento médico, pero luego se unió al Napoli a préstamo, recibiendo una medalla de campeón de la Serie A a pesar de haber jugado solo un total de 36 minutos en cuatro partidos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

