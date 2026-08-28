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Bayern luce devastador en el inicio de la Bundesliga, con 5-1 ante Stuttgart

ALEMANIA-LIGA
ALEMANIA-LIGA (AP)

Como de costumbre, Bayern Múnich lució arrollador en el inicio de la campaña de la Bundesliga, al propinar el viernes una goleada de 5-1 al Stuttgart.

Dayot Upamecano adelantó al campeón vigente al rematar de cabeza un córner de Joshua Kimmich a los 21 minutos.

Josha Vagnoman empató por el visitante a los 52. Michael Olise volvió a poner arriba al Bayern tres minutos más tarde y Vagnoman marcó en propia puerta a los 58 para darle al Bayern una ventaja de 3-1.

Aleksandar Pavlović hizo el 4-1 a ocho minutos del final y el colombiano Luis Díaz añadió el quinto en el tiempo añadido.

El conjunto bávaro no ha perdido su primer partido de la temporada de la Bundesliga durante 15 años consecutivos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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