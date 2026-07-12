Marineros vencen 8-2 a Rays a pesar de que perdieron al abridor Hancock por lesión

El cubano-mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de tres carreras después de que Seattle perdiera al abridor Emerson Hancock por una lesión en la mano en la segunda entrada, y los Marineros vencieron el domingo 8-2 a los Rays de Tampa Bay para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas.

Hancock recibió un batazo que dio un bote, a 107,2 mph, en la mano con la que lanza, pero se recuperó para ponerlo out en primera. El derecho se mantuvo en el juego y retiró al mexicano Jonathan Aranda con un elevado en su segundo lanzamiento antes de ponchar al dominicano Junior Caminero.

Pero Hancock salió después de otorgar una base por bolas con dos outs al cubano Víctor Mesa Jr. en la segunda, en su lanzamiento número 19. José A. Ferrer (2-1) necesitó un solo lanzamiento para terminar la entrada antes de ponchar a dos en una tercera sin carreras. Después siguieron cuatro relevistas, con el mexicano Andrés Muñoz lanzando la novena para cerrar el juego.

Seattle tomó ventaja de 3-0 ante Ian Seymour (6-2) en la segunda con un elevado de sacrificio con las bases llenas del dominicano Víctor Robles y un doble de dos carreras con dos outs de J.P. Crawford.

Weston Wilson pegó un jonrón solitario —el primero como Marinero y el segundo de la temporada— con un out en la cuarta. Seymour salió con dos outs y dos en base, y Arozarena recibió a Cole Sulser con su 11mo jonrón para rematar la entrada de cuatro carreras y ponerse arriba 7-0.

Buddy Kennedy y Crawford conectaron dobles consecutivos ante Craig Kimbrel con un out en la novena para la diferencia final.

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