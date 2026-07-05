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Basallo pega jonrón de 3 carreras y los Orioles vencen 8-5 a los Rojos

ORIOLES-ROJOS
ORIOLES-ROJOS (AP)

Samuel Basallo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Orioles de Baltimore castigaron al lanzador de Cincinnati Hunter Greene en su primera apertura de la temporada para imponerse 8-5 a los Rejos la noche del sábado.

Gunnar Henderson amplió a 10 juegos su racha de imparables con un sencillo en el primer lanzamiento del partido, Pete Alonso recibió una base por bolas y el dominicano Basallo pegó su 14to cuadrangular de la campaña.

Los Rojos se fueron arriba 4-3 con una segunda entrada de tres carreras. José Trevino bateó un doble que remolcó a Spencer Steer, TJ Friedl siguió con un triple para empatar el juego y el dominicano Elly De La Cruz puso al frente a los Rojos con un sencillo ante Brandon Young (7-2).

Pero los Orioles anotaron cinco veces frente a Greene en la cuarta. Adley Rutschman conectó su segundo doble del juego para impulsar dos carreras y anotó con el segundo hit de Alonso.

Greene (0-1), de regreso tras una cirugía en marzo para retirarle fragmentos de hueso del codo, trabajó 3 1/3 entradas y permitió ocho carreras —igualando su máximo de por vida— con siete imparables. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a siete.

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Young, quien ganó cuatro de sus últimas cinco decisiones, permitió cuatro carreras con ocho hits y tres bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a cinco.

Chase Burns y Sal Stewart fueron nombrados al equipo de estrellas de la Liga Nacional. Stewart se une a Frank Robinson, Johnny Bench, Chris Sabo y Scott Williamson como los únicos novatos de los Rojos en ser elegidos All-Stars.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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