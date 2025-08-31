Basallo logra 1er jonrón en las mayores y Rogers lleva a Orioles a paliza 11-1 sobre Gigantes

Trevor Rogers lanzó siete espléndidas entradas, el dominicano Samuel Basallo conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y los Orioles de Baltimore aplastaron el sábado 11-1 a los Gigantes de San Francisco para detener su seguidilla de cinco derrotas.

Jeremiah Jackson conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras por Baltimore, que puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de San Francisco. Ryan Mountcastle también desapareció la pelota al otro lado de la barda.

El dominicano Willy Adames conectó su 25º cuadrangular en la primera entrada por los Gigantes, quienes han conseguido vuelacercas en 13 juegos consecutivos, igualando su racha más larga desde 2019.

Rogers (8-2) permitió cinco hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas por quinta vez en 14 aperturas esta temporada. Fue su décima apertura consecutiva de seis o más entradas permitiendo dos carreras o menos, la racha más larga por parte de un lanzador de los Orioles durante la era de Baltimore, que data de 1954.

Shawn Dubin consiguió los últimos seis outs por los Orioles.

Los Gigantes utilizaron al infielder Christian Koss para lanzar la novena entrada. Koss lanzó en tres juegos a principios de esta temporada.

Baltimore atacó al novato Carson Seymour temprano en la primera apertura de carrera. Todos los Orioles batearon en la tercera entrada, con una cosecha de cuatro anotaciones.

Jackson y Mountcastle conectaron sendos vuelacercas de dos carreras en la entrada. Basallo disparó su jonrón al inicio de la quinta contra Tristan Beck.

Seymour (0-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en tres innings.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 4-1 con dos anotadas y una producida.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-1. Los dominicanos Rafael Devers de 3-0, Adames de 4-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-0, Luis Matos de 3-1.