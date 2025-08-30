Adames y Matos logran 4 hits cada uno y Gigantes derrotan 15-8 a Orioles

El dominicano Willy Adames y el venezolano Luis Matos aportaron cuatro hits por cabeza, y los Gigantes de San Francisco totalizaron 18 inatrapables para doblegar el viernes 15-8 a los Orioles de Baltimore.

Dominic Smith conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por San Francisco, que estiró su racha ganadora a seis duelos.

Los Gigantes han superado a sus adversarios por 47-20 durante su racha. Establecieron sus mejores estadísticas de la temporada en carreras y hits el viernes, día en que cada bateador logró al menos un indiscutible.

Los Orioles han perdido cinco compromisos seguidos y ocho de nueve.

San Francisco le anotó cuatro carreras a Dean Kremer (9-10) en la primera entrada. El sencillo de dos anotaciones de Matos destacó en la ofensiva.

Matos también conectó un jonrón en solitario contra Corbin Martin en la quinta.

Un inning antes, Smith logró un batazo profundo ante Martin por todo el prado derecho para producir dos carreras. Smith consiguió también un sencillo impulsor para coronar una séptima entrada de cuatro anotaciones.

Los Gigantes anotaron en las ocho entradas en las que batearon, excepto en la sexta.

Spencer Bivens (3-3) fue el ganador como relevista

Por los Orioles, los boricuas Luis Vázquez de 1-0 con una remolcada, Emmanuel Rivera de 4-1 con dos impulsadas.

Por los Gigantes, los dominicanos Adames de 6-4 con tres anotadas y cuatro producidas, Rafael Devers de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El venezolano Matos de 5-4 con tres anotadas y tres empujadas.

