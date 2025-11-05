Barnes y Barrett anotan 23 puntos cada uno; Raptors hilan 3er triunfo, 128-100 ante Bucks

Scottie Barnes y RJ Barrett anotaron 23 puntos cada uno, Immanuel Quickley y Sandro Mamukelashvili sumaron 15 por cabeza y los Raptors de Toronto hilaron su tercer triunfo, al aplastar el martes 128-100 a los Bucks de Milwaukee.

Gradey Dick anotó 14 puntos y Brandon Ingram contabilizó 13. Toronto registró su mayor margen de victoria de la temporada, superando su triunfo por 20 puntos en Atlanta el 22 de octubre.

Giannis Antetokounmpo anotó 22 puntos, Kyle Kuzma sumó 18 y Cole Anthony finalizó con 12 por los Bucks, que perdieron por segunda vez en tres partidos.

Fue la derrota más desigual de la temporada para Milwaukee, superando por mucho el margen de cinco puntos en un revés por 118-113 en Cleveland, registrado el 26 de octubre.

Ryan Rollins anotó 11 puntos por los Bucks y Myles Turner terminó con diez.

Milwaukee atinó 11 de 38 disparos de larga distancia, su menor cantidad de triples de la temporada. Su peor marca anterior, de 13, se produjo en esa derrota del 26 de octubre ante los Cavaliers.

Barnes salió a mitad del segundo cuarto debido a un esguince en el pulgar izquierdo. Después de que las radiografías en el medio tiempo no mostraron signos de fractura, Barnes se vendó el pulgar y regresó para comenzar la segunda mitad. Embocó nueve de 16 tiros y tres de cinco triples.

