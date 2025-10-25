Antetokounmpo logra 31 puntos y 20 rebotes en la victoria de los Bucks 122-116 sobre los Raptors

Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos y capturó 20 rebotes para ayudar a los Bucks de Milwaukee a vencer 122-116 a los Raptors de Toronto el viernes por la noche.

Cole Anthony consiguió nueve de sus 23 unidades en el último cuarto para Milwaukee. Empatados a 86 después de tres períodos, los Bucks superaron 36-30 a los Raptors en el cuarto en camino a su segunda victoria consecutiva para comenzar la temporada.

Antetokounmpo, quien anotó 37 tantos en el debut de Milwaukee en casa, causó problemas a los Raptors, utilizando su combinación de fuerza y velocidad para dominar la defensa en la pintura. Acertó 11 de 14 tiros de campo y solo intentó dos tiros fuera de la pintura.

Gary Trent Jr añadió 20 puntos para Milwaukee.

Brandon Ingram logró 29 tantos en su debut en casa para Toronto. RJ Barrett añadió 20 unidades.

El alero de los Bucks, Kyle Kuzma, se retiró temprano en el cuarto debido a un esguince en el tobillo izquierdo. No regresó.

