Barcelona: Gavi será operado por lesión en el menisco y Fermín López causa baja por lesión muscular

El centrocampista Gavi se someterá a una cirugía menor para tratar un problema de menisco en la rodilla derecha, informó el Barcelona el lunes.

El club indicó que la decisión de realizar el procedimiento se tomó después de que Gavi completó “intensas pruebas de esfuerzo deportivo” tras un tratamiento más conservador.

“Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica”, dijo el Barça.

Gavi, de 21 años, ha disputado dos partidos con el reinante campeón de España esta temporada, ambos en agosto.

El Barça, que el domingo venció 3-0 al Getafe, marcha dos puntos detrás del Real Madrid después de cinco partidos de La Liga española.

Abrió la fase de grupos de la Liga de Campeones con una victoria 2-1 de visita a Newcastle.

Su próximo partido de La Liga será una visita a Oviedo el jueves. Recibirán al Paris-Saint Germain el 1 de octubre.

También el lunes, el Barcelona informó que el centrocampista Fermín López padece una lesión muscular en la pierna izquierda y estará fuera de juego durante unas tres semanas. Se lesionó al final de la victoria ante Getafe.

